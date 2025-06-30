العربية للطيران تستأنف رحلاتها إلى دمشق 10 يوليو

أعلنت شركة العربية للطيران، الاثنين، استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق في 10 يوليو/تموز المقبل، منهية بذلك فترة توقف طويلة.
أوقفت شركة الطيران التي يقع مقرها في الشارقة رحلاتها إلى المدينة في عام 2012 بعد اندلاع الصراع السوري.
أعلنت الشركة في بيان لها عن تسيير أربع رحلات يومية مباشرة تربط الشارقة بالعاصمة السورية. تغادر الرحلات من الشارقة الساعة 4:15 صباحًا و10:45 صباحًا لتصل إلى دمشق الساعة 6:30 صباحًا و1:00 ظهرًا على التوالي.
وستنطلق الرحلات من دمشق عند الساعة 7:30 صباحاً و2 ظهراً لتصل إلى الشارقة عند الساعة 11:40 صباحاً و6:10 مساءً على التوالي.
وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: "يتمتع هذا المسار بأهمية خاصة في خدمة الجالية السورية في المنطقة وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا".
وتتوقع الإمارات وسوريا أن يصل حجم التجارة بينهما إلى 680 مليون دولار (2.5 مليار درهم) بحلول عام 2024، بزيادة قدرها 23% عن العام السابق، ومن المتوقع أن تعمل الرحلات الجديدة على تحفيز العلاقات التجارية الحيوية.
لقد لعبت الجالية السورية المزدهرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي يزيد عدد مواطنيها على 350 ألف مواطن دوراً لا يتجزأ في ازدهار دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ساهمت من خلال المشاريع الريادية والخبرة الماهرة في إثراء النسيج الثقافي النابض بالحياة في البلاد.
وأعلنت طيران الإمارات الشهر الماضي عن استئناف رحلاتها إلى دمشق اعتباراً من 16 يوليو/تموز، مع خطط لتوسيع هذه الخدمات إلى عمليات يومية اعتباراً من 26 أكتوبر/تشرين الأول.
استأنفت شركة فلاي دبي، الناقلة الجوية في دبي، رحلاتها اليومية إلى دمشق في 26 يونيو/حزيران.