العربية للطيران تستأنف رحلاتها إلى دمشق 10 يوليو

أعلنت الشركة في بيان لها عن تسيير أربع رحلات يومية مباشرة تربط الشارقة بالعاصمة السورية. تغادر الرحلات من الشارقة الساعة 4:15 صباحًا و10:45 صباحًا لتصل إلى دمشق الساعة 6:30 صباحًا و1:00 ظهرًا على التوالي.