الإمارات
"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بيروت
اعتبارًا من 18 ديسمبر، ستبدأ الشركة في تشغيل رحلات مباشرة يومية بين مطار الشارقة الدولي وبيروت
أعلنت العربية للطيران، الأربعاء، استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة والعاصمة اللبنانية بيروت.
ابتداءً من 18 ديسمبر، ستبدأ العربية للطيران بتسيير رحلات يومية مباشرة بين مطار الشارقة الدولي وبيروت
وتم تعليق الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان عبر شركة العربية للطيران إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أخبرت شركة الطيران صحيفة خليج تايمز في الأول من أكتوبر.