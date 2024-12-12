"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى بيروت

وتم تعليق الرحلات الجوية بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان عبر شركة العربية للطيران إلى أجل غير مسمى وسط تصاعد الصراع بين إسرائيل وحزب الله، حسبما أخبرت شركة الطيران صحيفة خليج تايمز في الأول من أكتوبر.