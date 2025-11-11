العد التنازلي بدأ: 100 يوم تفصل الإمارات عن رمضان 2026 بأقصر ساعات صيام

مثل جميع الأشهر في التقويم الهجري، يمكن أن يستمر رمضان 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على رؤية الهلال. يشير التقويم الأخير الصادر عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى أن الشهر سيكون 29 يومًا هذه المرة.