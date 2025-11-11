العد التنازلي بدأ: 100 يوم تفصل الإمارات عن رمضان 2026 بأقصر ساعات صيام

بدأ العد التنازلي لأحد أكثر الأوقات الروحانية في السنة. في غضون 100 يوم فقط، ستستقبل الإمارات الشهر الفضيل، رمضان.
رمضان، الشهر التاسع في التقويم الإسلامي، يتميز بالصيام من الفجر حتى الغروب، التأمل الروحي وأعمال الخير. وككل شهر هجري، يتم تأكيد بدايته فقط بعد رؤية الهلال.
هذا العام، تشير الحسابات الفلكية إلى أن يوم الخميس، 19 فبراير 2026، هو اليوم الأول المحتمل لرمضان.
نهاية الشهر الفضيل ستجلب أيضًا أول عطلة نهاية أسبوع طويلة في الإمارات لهذا العام، حيث يحتفل السكان بعيد الفطر - العيد الإسلامي الذي يحتفل بإتمام الصيام. وتخصص الدولة ثلاثة أيام عطلة عامة للاحتفال بهذه المناسبة.
يتم الإعلان الرسمي في ليلة الشهر من قبل لجنة رؤية الهلال في الإمارات. ومع ذلك، يمكن للفلكيين التنبؤ بدقة كبيرة ببداية ونهاية الأشهر الإسلامية بناءً على الحسابات.
وفقًا لخديجة أحمد، مديرة العمليات في مجموعة دبي للفلك، من المتوقع أن يبدأ الشهر الفضيل في 19 فبراير.
قالت لـالخليج تايمز: "إذا رأت الإمارات هلال رمضان في مساء 17 فبراير، فإن رمضان 1 سيكون في 18 فبراير. لكن هذا غير مرجح لأن الهلال سيكون من الصعب رؤيته في 17 فبراير. سيكون من السهل رؤية الهلال في مساء 18 فبراير، مما يجعل تاريخ بدء الشهر الفضيل في 19 فبراير."
مثل جميع الأشهر في التقويم الهجري، يمكن أن يستمر رمضان 29 أو 30 يومًا، اعتمادًا على رؤية الهلال. يشير التقويم الأخير الصادر عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي إلى أن الشهر سيكون 29 يومًا هذه المرة.
قالت خديجة: "19 مارس هو أفضل مساء لرؤية الهلال لعيد الفطر. وبالتالي، من المتوقع أن يكون عيد الفطر يوم الجمعة، 20 مارس".
نهاية رمضان ستجلب أول عطلة نهاية أسبوع طويلة لهذا العام. تخصص الإمارات الأيام الثلاثة الأولى من شوال - الشهر الذي يلي رمضان - كعطلة رسمية لعيد الفطر.
إذا استمر رمضان 29 يومًا، فستكون العطلة من الجمعة، 20 مارس، إلى الأحد، 22 مارس (شوال 1-3) - مما يمنح من لديهم عطلة نهاية أسبوع السبت-الأحد ثلاثة أيام إجازة.
إذا امتد الشهر إلى 30 يومًا، فسيتم إضافة يوم إضافي، مما يخلق عطلة نهاية أسبوع من أربعة أيام تشمل رمضان 30 (الخميس، 19 مارس). ومع ذلك، تشير التوقعات الفلكية الحالية إلى أن رمضان سيكون 29 يومًا، مما يعني عطلة نهاية أسبوع من ثلاثة أيام (20-22 مارس).
توجد في الإمارات بند يسمح بـ 'نقل' بعض العطلات الرسمية لخلق فترات راحة أطول، ولكن لا ينطبق ذلك على عطلات العيد.
يأتي رمضان 2026 خلال الأشهر الباردة، مما يعني ساعات صيام أقصر من العام الماضي.
سيستمر أول صيام لمدة 12 ساعة و46 دقيقة، مقارنة بـ 13 ساعة و16 دقيقة في رمضان 1 هذا العام.
بحلول نهاية الشهر، ستمتد ساعات الصيام قليلاً إلى 13 ساعة و26 دقيقة - لا تزال أقصر من الأيام التي استمرت قرابة 14 ساعة في عام 2025.
في جميع أنحاء الإمارات، يُحدث رمضان تحولًا في الحياة اليومية. تقل ساعات العمل في أماكن العمل والمدارس، ويسود إيقاع هادئ. عند غروب الشمس، يتردد صوت الأذان في المدن حيث يجتمع العائلات والأصدقاء لكسر صيامهم بالتمر.
بعد صلاة العشاء، تظل المساجد مفتوحة حتى وقت متأخر من الليل، مستضيفة تجمعات التراويح وقيام الليل.