العثور على وافد فلبيني مفقود في وحدة العناية المركزة بأبوظبي

عُثر على وافد فلبيني يبلغ من العمر 52 عاماً في أحد المستشفيات بعد اختفائه لمدة 10 أيام تقريباً منذ مساء يوم عيد الميلاد في أبوظبي. ورغم شعورهم بالارتياح للعثور أخيراً على أندريس أندايا بالاني، إلا أن عائلته في الفلبين تحاول يائسة فهم كيف انتهى به الأمر في المستشفى.
تلقت إزرا نهيز بالاني، ابنة أندريس البالغة من العمر 21 عاماً، والتي تعيش في الفلبين مع والدتها وشقيقتها، أولى الخيوط حول مكان وجود والدها من وافدين فلبينيين مهتمين في أبوظبي، والذين شاهدوا ملصق الشخص المفقود الذي نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي.
أشارت المعلومات التي شاركها مواطنون فلبينيون (فاعلو خير) إلى أن أندريس وُضع على جهاز التنفس الصناعي بعد تعرضه لصعوبات في التنفس. كما أفادت الأنباء بأنه خضع لعملية جراحية ولم يستعد وعيه بعد.
أكد مصدر لصحيفة "خليج تايمز" أن أندريس موجود في وحدة العناية المركزة للجراحة بالمستشفى، رغم أن التفاصيل الإضافية حول حالته لا تزال غير واضحة.
ووفقاً لإزرا، فإن والدها يعاني فقط من ارتفاع ضغط الدم ولم يبلغ عن أي مشاكل صحية أخرى في الماضي.
كانت المرة الأخيرة التي تحدثت فيها ابنتاه وزوجته معه في الساعات الأولى من صباح يوم 25 ديسمبر، في تمام الساعة 7:30 صباحاً. في ذلك الوقت، أخبرهم أندريس، الذي يقيم في سكن عزاب، أنه يخطط للذهاب إلى الكنيسة بمناسبة العيد.
ومنذ ذلك الحين انقطعت الاتصالات معه، وليس من الواضح متى عُثر عليه وأُدخل إلى المستشفى.
تقول إزرا، التي تنحدر من مقاطعة جزيرة غيماراس، إنها تواصلت مع شرطة أبوظبي لطلب المساعدة، لكنها لم تتمكن من التواصل مع صاحب عمل والدها، وهي شركة هندسية تقع في ميناء مصفح. وقد نجحت في التواصل مع زميل له في العمل، والذي قيل إنه أبلغ صاحب العمل عن حالة أندريس، ومع ذلك، تقول إزرا إنها لم تتلقَّ رداً بعد.
ويخطط ابن عم إزرا، الذي يعيش في دبي، للسفر إلى أبوظبي غداً لزيارة عمه ومعرفة المزيد عن الوضع.
وقد قدمت الابنة والزوجة القلقتان شكوى الآن إلى إدارة رعاية العمال في الخارج (OWWA) في الفلبين للحصول على المساعدة، وهما تتوقعان الحصول على مزيد من المعلومات من السلطة غداً.
وتتماسك زوجة أندريس، وهي صاحبة صالون في الفلبين، من أجل ابنتيها الشابتين. وقالت: "لقد كنت أتحرك بنشاط مع ابنتي الكبرى ونحن نقنع أنفسنا بأننا بخير رغم أن الأمر صعب حقاً. لقد وجدت ابنتي الصغرى تبكي وحدها اليوم".
يعيش أندريس، وهو لحام أكسجين أصلاً من بيكول، في الإمارات العربية المتحدة منذ سبع سنوات. وتقول عائلته إنهم لم يلتقوا به منذ مغادرته في عام 2018. وكان الوافد يتصل بابنتيه، والصغرى تبلغ من العمر 13 عاماً فقط، كلما استطاع.
وقالت إزرا: "إنه طيب للغاية ومهتم ومحب. يحرص دائماً على تلبية احتياجاتنا، كما أنه كريم جداً. كان يحاول الاتصال بنا يومياً حسب توفر الإنترنت لديه".
لا يملك أي من أفراد الأسرة الثلاثة جوازات سفر، وتعد المشاكل المالية أكبر عائق أمامهم في الوقت الحالي. وقالت إزرا: "ليس لدينا مال للمجيء إلى أبوظبي. غداً، قد أحاول البدء في إجراءات طلب جواز سفري... أريد حقاً رؤية والدي لأن المستشفى قالوا إنهم بحاجة إلى وجود العائلة المباشرة هناك".
وشاركت إزرا الصورة العائلية الوحيدة التي تملكها مع والدها، والتي تعود إلى 12 عاماً مضت، مع صحيفة "خليج تايمز".
وتخطط الابنة الآن للتواصل مع بعثة الإمارات العربية المتحدة لطلب المساعدة، بينما تنتظر رداً من السلطات الحكومية في الفلبين.