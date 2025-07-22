العثور على طبيبة هندية متوفاة في شقتها بأبوظبي

عُثر على طبيبة هندية، تبلغ من العمر 54 عامًا، ميتة في منزلها بأبوظبي، وفقًا لأخصائيين اجتماعيين. وكانت الدكتورة دانالاكشمي، طبيبة أسنان سابقة في مستشفى لايف كير في المصفح، معروفة في الأوساط الطبية والجاليات الأجنبية بنشاطها الاجتماعي.
قال عبد الله كامامبالام، الأخصائي الاجتماعي في جمعية الشارقة الهندية: "علمنا للتو بالحادثة، ونشعر بحزن عميق لوفاتها. لم نتلقَّ أي معلومات عن سبب الوفاة حتى الآن".
وفقًا لوكالة "ميديا وان" الإخبارية المالايالامية، عُثر على الدكتورة دانالاكشمي، وهي من مواليد تالابو، كانور، ميتة في منزلها في مصفح. وقد أبلغ أصدقاؤها، الذين انقطعت أخبارها عنهم لمدة يومين، السلطات بعد غيابها عن العمل يوم الاثنين. وأفادت التقارير أن زوجها لم يكن موجودًا في المنزل آنذاك.
أصدر مستشفى لايف كير رسالة تعزية، واصفًا إياها بأنها "عضو قيم في فريقنا ومصدر دائم للإيجابية"، مسلطًا الضوء على أدوارها "ككاتبة موهوبة، وخطيبة مقنعة، وشخصية متعددة الاستخدامات حقًا".
وقال العاملون الاجتماعيون الذين عرفوا الدكتورة دانالاكشمي إنها كانت متاحة دائمًا للأشخاص المحتاجين، حيث كانت تقدم الوقت والدعم للأفراد الذين يعانون من الضيق.
ووصفها الكثيرون بأنها محترفة مخلصة تجاوزت واجباتها السريرية للدفاع عن الصحة العامة، وغالبًا ما كانت تتطوع لجلسات التوعية المجتمعية.
وتواصلت صحيفة "خليج تايمز" مع السلطات في أبوظبي للحصول على مزيد من التفاصيل.