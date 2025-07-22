العثور على طبيبة هندية متوفاة في شقتها بأبوظبي

وفقًا لوكالة "ميديا وان" الإخبارية المالايالامية، عُثر على الدكتورة دانالاكشمي، وهي من مواليد تالابو، كانور، ميتة في منزلها في مصفح. وقد أبلغ أصدقاؤها، الذين انقطعت أخبارها عنهم لمدة يومين، السلطات بعد غيابها عن العمل يوم الاثنين. وأفادت التقارير أن زوجها لم يكن موجودًا في المنزل آنذاك.