"العبار" أستطيع جمع 400 مليار دولار في أسبوع لحل أزمة الإسكان الأميركية

كان العبار يتحدث في قمة رويترز نكست الخليجية في أبوظبي اليوم الأربعاء، عبر الإنترنت من جورجيا، حيث تمتلك شركة إعمار مشاريع في تبليسي وباتومي. وأضاف أن الولايات المتحدة تعاني من نقص يقارب خمسة ملايين وحدة سكنية وأن مسألة القدرة على تحمل التكاليف أمر حاسم. وقال: "إذا نظرت إلى الصين، فستجد أن 90% من الشباب هناك يمتلكون منازل، أما في أمريكا فلا يملك سوى 50% من الشباب منازلهم الخاصة".