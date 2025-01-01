العام الجديد في الإمارات: رحلة العودة إلى المنزل تستحق العناء
مع حلول منتصف الليل في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول، تحولت دبي إلى مشهد مبهر، يجذب المحتفلين من جميع أنحاء العالم للاحتفال بالعام الجديد بكل روعة.
وتوافد الآلاف على المعالم النابضة بالحياة في المدينة، بما في ذلك برج خليفة الشهير، لكن رحلة عودتهم إلى ديارهم لم تكن خالية من التحديات.
شاركت "هوليا إيسن"، البالغة من العمر 35 عامًا من إسطنبول، تركيا، والتي تعتبر أيضًا صوفيا، بلغاريا موطنها، حماسها للاحتفال بالعام الجديد في دبي. وقالت: "نأتي دائمًا إلى دبي لقضاء العطلات. إن الاحتفال بالعام الجديد في دبي هو أفضل مكان؛ فنحن نحتفل دائمًا مع إطلالة على برج خليفة. إنه مكان مذهل ورائع للغاية".
وقد شهد هذا العام احتفالهم بالعام الجديد للمرة الرابعة على التوالي في المدينة، وبقوا حتى الساعة السادسة صباحاً، مستمتعين بكل لحظة حتى مغادرتهم إلى مساكنهم في مركز التجارة العالمي.
في المقابل، أشادت هاجر الشريف، وهي مصرية مقيمة في عجمان، بتنظيم الاحتفالات، وقالت: «دبي هي أشهر مكان في العالم للاحتفال برأس السنة». وصلت هاجر في الساعة 6 مساءً وغادرت في الساعة 12.20 صباحًا، ووصلت إلى منزلها في الساعة 1.30 صباحًا.
وأضافت أن "الوضع كان منظما ومريحا للتنقل دون ازدحام، وكانت تجربة تستحق العناء"، مشيرة إلى سلاسة الاحتفالات رغم الزحام الشديد في وقت متأخر من الليل.
كما استمتع "ساجير بوثيافيتيل"، وهو مواطن هندي يبلغ من العمر 35 عاماً ويعيش في منطقة المجاز بالشارقة، باحتفالات رأس السنة الجديدة بالقرب من منزله. وقال: "أعيش بالقرب من واجهة المجاز المائية، لذا كان المكان المثالي والأكثر ملاءمة للاستمتاع باحتفالات رأس السنة الجديدة". لقد جعلت الأجواء النابضة بالحياة في الواجهة المائية موقعاً مثالياً للاحتفالات.
وصل حوالي الساعة 11.45 مساءً، ووجد مكانًا جيدًا بالقرب من مسجد نور للاستمتاع بالمناظر. وأشار ساغير إلى أن "المنطقة كانت مزدحمة بالناس، مما خلق أجواء احتفالية مزدحمة"، مضيفًا أن الترقب للألعاب النارية زاد من الإثارة.
وبقي هو وأصدقاؤه حتى نهاية عرض الألعاب النارية المذهل الذي استمر لمدة 5 دقائق، وغادروا بعد منتصف الليل بقليل، حوالي الساعة 12.10 صباحًا. واستغرقت رحلة العودة إلى المنزل التي امتدت كيلومترًا واحدًا حوالي 15 دقيقة، وهو ما كان ممتعًا حيث كانت المنطقة مضاءة جيدًا وكانت النسمات المنعشة تهب. واختتم حديثه قائلاً: "لقد كان الأمر يستحق ذلك بالتأكيد"، متأملًا العرض المذهل والأجواء الصاخبة.
ولكن لم تكن كل التجارب سلسة. فقد ذكرت هانا راموس، وهي فلبينية تبلغ من العمر 22 عامًا ومقيمة في الشارقة، تجربة مختلفة. فقد وصلت إلى واجهة المجاز المائية في الساعة 8 مساءً، وكانت تخطط للمغادرة بعد عرض الألعاب النارية.
وقالت "لقد كان الأمر جيدًا ومنظمًا"، على الرغم من اضطرارها إلى قضاء 40 دقيقة للوصول إلى منزلها في الشارقة، حيث وصلت في حوالي الساعة 1 صباحًا. ومع ذلك، لا تزال تشعر أن الليلة تستحق ذلك، بعد أن قضت وقتًا ممتعًا مع عائلتها.
مع شروق شمس العام الجديد، شارك العديد من الأشخاص قصصهم عن الفرح والمصاعب البسيطة المرتبطة بالعودة إلى المنزل بعد الاحتفالات. وفي حين كانت الإثارة التي رافقت الاحتفالات لا يمكن إنكارها، كانت رحلة العودة إلى المنزل بمثابة تذكير بالطاقة الصاخبة، وخاصة خلال موسم العطلات.
وبينما كان السكان والزوار على حد سواء يتأملون تجاربهم، كان هناك شيء واحد واضح: سحر العام الجديد في الإمارات العربية المتحدة هو تجربة تستحق التنقل وسط حركة المرور، في حين قرر البعض الآخر قضاء الليل في منازلهم.