العام الجديد في الإمارات: رحلة العودة إلى المنزل تستحق العناء

شاركت "هوليا إيسن"، البالغة من العمر 35 عامًا من إسطنبول، تركيا، والتي تعتبر أيضًا صوفيا، بلغاريا موطنها، حماسها للاحتفال بالعام الجديد في دبي. وقالت: "نأتي دائمًا إلى دبي لقضاء العطلات. إن الاحتفال بالعام الجديد في دبي هو أفضل مكان؛ فنحن نحتفل دائمًا مع إطلالة على برج خليفة. إنه مكان مذهل ورائع للغاية".