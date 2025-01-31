"العالمية للاستثمارات الإعلامية" تقلص الوظائف ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة
قلصت الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية التي يقع مقرها في أبوظبي الوظائف في أقسامها المتعددة كجزء من إعادة الهيكلة .
وقالت الشركة في بيان لصحيفة "خليج تايمز" إنها ستوفر "للأعضاء المتضررين الدعم والموارد" خلال مرحلة إعادة الهيكلة والانتقال.
وأضافت الشركة أنها تهدف إلى: "توجيه الموارد والاستثمارات نحو مجالات النمو والإمكانات المستقبلية".
وتقوم المجموعة الإعلامية المملوكة للقطاع الخاص بنشر صحيفة "ذا ناشيونال" اليومية باللغة الإنجليزية، وتدير بوابة الأخبار "العين الإخبارية"، وتبث قناتي "سكاي نيوز عربية" و"سي إن إن الاقتصادية العربية". كما اشترت حصة أقلية في قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية في عام 2018.
وذكرت الشركة في بيان لصحيفة "خليج تايمز": "يتعين علينا التكيّف باستمرار مع السوق المتغيّرة بسرعة والتأكد من توجيه الموارد والاستثمار نحو مجالات النمو والإمكانات المستقبلية. ومن المؤسف أنه لا يمكن تجنب القرارات الصعبة، وكجزء من المراجعة الاستراتيجية الشاملة التي تهدف إلى تحسين عملياتنا، اتخذنا قراراً بإعادة هيكلة مؤسستنا" .
وأضاف البيان: "تتضمن استراتيجية الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية المستقبلية تعزيز قدراتنا في إنشاء المحتوى والاستثمار في الوسائط والتقنيات الجديدة. ونحن نقدّر بشدة مساهمات جميع الموظفين ونقدم لأعضاء الفريق المتأثرين الدعم والموارد اللازمة خلال هذا التحوّل".
وتواجه مؤسسات الإعلام في الإمارات العربية المتحدة والعالم تحديات مالية بسبب انخفاض الإيرادات وسط المنافسة الشديدة من عمالقة التكنولوجيا مثل جوجل وفيسبوك.
ولذلك، ظهرت دعوات في الدول الغربية تطالب شركات التكنولوجيا الكبرى بمشاركة العائدات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وتشاركه على منصاتها.
ولم تكشف الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة عن عدد الوظائف التي تم خفضها، لكن بعض الموظفين في الشركة قالوا إن هذا هو أكبر خفض للوظائف تنفذه الشركة منذ إطلاقها.
وقال أحد موظفي الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية: "لقد تم أيضاً الاستغناء عن خدمات بعض الأشخاص من "ذا ناشيونال"".
وبحسب تقرير تم تحديثه اليوم الجمعة بواسطة موقع الأخبار "سيمافور"، "أكّد متحدث باسم صحيفة "ذا ناشيونال" أنها فصلت 28 صحفياً يوم الخميس، وسط إعادة هيكلة النشر باللغة الإنجليزية".