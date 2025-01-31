"العالمية للاستثمارات الإعلامية" تقلص الوظائف ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة

ولم تكشف الشركة العالمية للاستثمارات الإعلامية التي يقع مقرها في الإمارات العربية المتحدة عن عدد الوظائف التي تم خفضها، لكن بعض الموظفين في الشركة قالوا إن هذا هو أكبر خفض للوظائف تنفذه الشركة منذ إطلاقها.