"العالمية القابضة"تستثمر في"آرتشر" لإطلاق التاكسي الطائر

وفي هذا السياق، قال "نيكيل جول"، الرئيس التجاري لشركة "آرتشر": "لقد جمعنا 430 مليون دولار أخرى من رأس المال الاستراتيجي، ليصل إجمالي ما جمعناه إلى ما يقرب من 2 مليار دولار، مما يعزز الميزانية العمومية لشركة آرتشر باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في القطاع. ويسعدنا الترحيب مرة أخرى بالمستثمرين القدامى "يونايتد إيرلاينز" و "ستيلانتس"، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين الجدد، بما في ذلك "ويلينجتون مانجمنت" و"2بوينت زيرو" التابعة للشركة العالمية القابضة، أكبر كيان مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة".