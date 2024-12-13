"العالمية القابضة"تستثمر في"آرتشر" لإطلاق التاكسي الطائر
استحوذت الشركة العالمية القابضة، ومقرها أبوظبي، على حصة في شركة "آرتشر للطيران" الأمريكية، التي ستبدأ تشغيل خدمات التاكسي الطائر في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع شركاء محليين مطلع العام المقبل.
وقالت شركة "آرتشر" إنها جمعت 430 مليون دولار (1.578 مليار درهم) من أربع شركات، بما في ذلك "2بوينت زيرو" (2PointZero)، وهي شركة تابعة للشركة العالمية القابضة، أكبر شركة مدرجة في الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب "ستيلانتس" و "يونايتد إيرلاينز" و "ويلينجتون مانجمنت"."
إن الشركة العالمية القابضة، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، هي شركة مملوكة للشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي ومستشار الأمن الوطني.
وفي هذا السياق، قال "نيكيل جول"، الرئيس التجاري لشركة "آرتشر": "لقد جمعنا 430 مليون دولار أخرى من رأس المال الاستراتيجي، ليصل إجمالي ما جمعناه إلى ما يقرب من 2 مليار دولار، مما يعزز الميزانية العمومية لشركة آرتشر باعتبارها واحدة من أكبر الشركات في القطاع. ويسعدنا الترحيب مرة أخرى بالمستثمرين القدامى "يونايتد إيرلاينز" و "ستيلانتس"، بالإضافة إلى المستثمرين المؤسسيين الجدد، بما في ذلك "ويلينجتون مانجمنت" و"2بوينت زيرو" التابعة للشركة العالمية القابضة، أكبر كيان مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية في الإمارات العربية المتحدة".
وقال جول إن شركة آرتشر "تتطلع" للشراكة مع الشيخ طحنون ومدينة الملك عبدالله الإنسانية.
ولكنه امتنع عن الكشف عن حجم استثمار الشركة العالمية القابضة في آرتشر.
في بيان لها، أعلنت الشركة العالمية القابضة، التي تتمتع بتنوع كبير في محفظة استثماراتها، عن تحقيق صافي ربح قدره 12.3 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2024، وهو ما يمثل قفزة كبيرة بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبلغت إيراداتها 41.7 مليار درهم إماراتي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 46% على أساس سنوي.
لا حاجة للتمويل
وبحسب ما أوردته صحيفة خليج تايمز، أعلنت شركة آرتشر بالتعاون مع شركائها في الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق عمليات التاكسي الطائر في أبوظبي في أوائل العام المقبل، كما ستنشئ منشأة لتصنيع السيارات الطائرة في أبوظبي.
في 6 ديسمبر، أعلنت شركة آرتشر للطيران عن اتفاقية تعاون متعددة الأطراف مع كيانات رئيسية في الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي لإضفاء الطابع الرسمي على التعاون لإطلاق أول رحلة تجارية للطائرات العمودية الكهربائية. تم توقيع الاتفاقية تحت رعاية "مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة"، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة.
وتهدف الاتفاقية إلى أن تصبح شركة آرتشر للطيران أول مصنع لطائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأول شركة تطلق عمليات التاكسي الطائر التجاري في الإمارة.
وأعلنت الشركة يوم الخميس أنها "تتمتع الآن بوضع مالي قوي مع واحدة من أفضل الميزانيات العمومية في القطاع دون الحاجة للتمويل على المدى القريب"، وذلك بعد جولة التمويل الأخيرة.
قال "آدم جولدشتاين"، مؤسس شركة آرتشر والرئيس التنفيذي لها: "يتمتع فريق آرتشر بخبرة واسعة في التصميم والهندسة والإنتاج السريع للطائرات العمودية من الجيل التالي".
وأضاف أن هذا التدفق الجديد من رأس المال من شأنه أن يسرع من تطوير ونشر تكنولوجيا الطيران المتقدمة على نطاق واسع.