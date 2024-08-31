الإمارات
العاصفة المدارية لن تؤثر مباشرة على الإمارات
سيتم توفير إرشادات السلامة للجمهور من خلال القنوات والمصادر الرسمية في الدولة
قالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، اليوم السبت، إن السلطات الإماراتية تراقب حاليا العاصفة المدارية التي ضربت بحر العرب. وتشير القراءات الأولية إلى أن الظروف الجوية القاسية لن تؤثر بشكل مباشر على الدولة.
وقالت الهيئة خلال اجتماعها مع فريق التقييم المشترك: "قد تشهد بعض المناطق الساحلية بحراً هائجاً وتصل مياهه إلى بعض المناطق، دون ظهور أي مؤشرات قد تؤثر على مناطق أخرى من الدولة".
وأضافت أنه سيتم توفير الإرشادات الأمنية للجمهور من خلال القنوات والمصادر الرسمية في الدولة.
وحذرت الهيئة المواطنين من نشر الشائعات حول حالة الطقس، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات فقط.