العاصفة المدارية لن تؤثر مباشرة على الإمارات

وقالت الهيئة خلال اجتماعها مع فريق التقييم المشترك: "قد تشهد بعض المناطق الساحلية بحراً هائجاً وتصل مياهه إلى بعض المناطق، دون ظهور أي مؤشرات قد تؤثر على مناطق أخرى من الدولة".