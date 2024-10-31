العائلات الإماراتية: إقبال كبير على اقتناء زينة يوم العلم

وفي حديث مع صحيفة خليج تايمز، كانت أم محمد الحمادي، وهي أم إماراتية لسبعة أطفال، تبحث في مجموعة من زينة الشعر - التي تم خياطتها بخيوط بألوان علم الإمارات العربية المتحدة - لبناتها الثلاث. وقالت لصحيفة خليج تايمز : "إن هذا الشهر هو شهر الإمارات". وأضافت: "من يوم العلم إلى اليوم الوطني، نرى الشوارع والمنازل مزينة بالأعلام وألوان العلم. هذا هو الوقت الذي نعلم فيه أن شهر الاحتفالات يقترب. [سواء] صغاراً [أو] كباراً، فإننا نحب هذا اليوم".