"الطيران الاقتصادي"يغير وجهات سفر الوافدين بالإمارات
يقوم العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إما بتخطي أو تقصير زياراتهم إلى بلدانهم الأصلية ويختارون بدلاً من ذلك السفر إلى وجهات سياحية جديدة بعيدة لم يكن من الممكن تحمل تكاليفها في السابق، وذلك بفضل شركات الطيران الاقتصادية التي توسع شبكاتها إلى مثل هذه الأماكن الشعبية.
وأضافت شركات الطيران الاقتصادية في الإمارات مؤخراً العديد من الرحلات السياحية الشهيرة البعيدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية إلى شبكاتها، متجاوزة نصف قطر الرحلة الذي يبلغ خمس ساعات.
وأعلنت العربية للطيران، ومقرها الشارقة، مؤخراً عن إطلاق رحلة إلى فيينا بالنمسا، في وقت لاحق من هذا العام، حيث تبيع تذاكر ذهاب فقط إلى فيينا مقابل 399 درهماً فقط. كما أطلقت شركة الطيران المحلية رحلاتها إلى أثينا (اليونان) وكراكوف (بولندا) و(فوكيت). وبالإضافة إلى ذلك، قامت (ويز آر Wizz Air) والعربية للطيران بأبوظبي أيضاً بتوسيع شبكتهما.
وقال "شمشيد سيفي"، كبير مستشاري السفر الخارجي لدى (وايزفوكس Wisefox) السياحية، إن الناس لا يسافرون كثيراً إلى بلدانهم الأصلية خلال العطلات هذه المرة".
وأضاف: "في السابق، كان الناس يسافرون إلى وطنهم في نهاية يونيو ثم يعودون في أغسطس (عطلة صيفية مدتها شهرين). نظراً لأن الأسعار ترتفع بشكل كبير بالنسبة للرحلات إلى أوطانهم، يسافر السكان لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في منتصف العطلة الصيفية ويعودون قبل 10 أغسطس عندما تكون أسعار تذاكر الطيران في حدها الأدنى".
وتابع: "يسافر المقيمون هذه الأيام ويستكشفون وجهات جديدة بدلاً من السفر إلى بلدانهم الأصلية. ويحاولون استكشاف وجهات أخرى خلال العطلة الصيفية".
إن إطلاق شركات الطيران الاقتصادية لوجهات مشهورة جديدة بأسعار معقولة يشجع الآن العديد من العائلات المهتمة بالميزانية على استكشاف هذه الوجهات السياحية الشهيرة الجديدة بدلاً من الذهاب إلى بلدانهم الأصلية.
وأوضح "راهيش بابو"، مدير العمليات في موقع" مسافر دوت كوم" musafir.com: "يتزايد عدد المسافرين حيث تستعلم الآن عائلات الطبقة المتوسطة، التي كانت تقتصر رحلاتها في السابق على بلدانهم الأصلية، عن احتمابية إنفاق 2000 إلى 2200 درهم على هذه الزيارات. ويستخدم الكثيرون نفس الميزانية لاستكشاف وجهات سياحية جديدة ومشهورة كانت بعيدة عن متناولهم سابقاً (مالياً).
وأضاف: "كما اعتاد الناس السفر مرة واحدة في العام، أما الآن فيمكنهم السفر مرتين مع إطلاق شركات الطيران الاقتصادية وجهات جديدة. تتغير طرق الناس مع سفر المزيد من الأشخاص".