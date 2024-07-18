"الطيران الاقتصادي"يغير وجهات سفر الوافدين بالإمارات

يقوم العديد من المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة إما بتخطي أو تقصير زياراتهم إلى بلدانهم الأصلية ويختارون بدلاً من ذلك السفر إلى وجهات سياحية جديدة بعيدة لم يكن من الممكن تحمل تكاليفها في السابق، وذلك بفضل شركات الطيران الاقتصادية التي توسع شبكاتها إلى مثل هذه الأماكن الشعبية.

وأضافت شركات الطيران الاقتصادية في الإمارات مؤخراً العديد من الرحلات السياحية الشهيرة البعيدة في جنوب شرق آسيا وأوروبا الغربية إلى شبكاتها، متجاوزة نصف قطر الرحلة الذي يبلغ خمس ساعات.