الطوارئ والأزمات تُجري تمرينًا ميدانيًا في رأس الخيمة

الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة (NCEMA) أعلنت عن تنظيم تدريب ميداني في إمارة رأس الخيمة.
وسيُنفّذ هذا التمرين من قبل الهيئة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين ضمن مجتمع الطوارئ والأزمات، وذلك في يوم 28 أكتوبر.
تجري الهيئة مثل هذه التدريبات بصورة دورية بهدف تعزيز جاهزية الدولة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو حالات الأزمات.
وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تعزز أيضًا مكانة دولة الإمارات بين الدول الرائدة عالميًا في مجال إدارة المخاطر، وهو أمر أساسي لحماية مقدرات الوطن وضمان استدامة التنمية.