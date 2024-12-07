الطلب المتزايد يتطلب زيادة الرحلات الجوية بين الإمارات والهند

وسلط الشعالي الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي عززت بشكل كبير التجارة الثنائية. وقال: "تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات العربية المتحدة 80 مليار دولار، بزيادة إجمالية تزيد عن 15 في المائة منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وشهد قطاعا الأدوية والزراعة، بما في ذلك الفواكه والخضروات، نموًا بنسبة تزيد عن 30 في المائة".