الطلاق كأحد حلول الهروب من زواج مسموم

بعد الطلاق، شعرت إيمان بمزيج من الراحة والخوف. تتذكر قائلة: "الارتياح لأنني تحررت أخيرًا من البيئة السامة، والخوف لأنني دخلت إلى المجهول، وأصبحت مسؤولة عن نفسي وطفلي". بعد فوات الأوان، تعتقد إيمان أنه لم يكن هناك بديل قابل للتطبيق للطلاق. ولحسن الحظ، قالت إن حياتها تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، واستعادت احترامها لذاتها وثقتها بنفسها.