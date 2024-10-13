الطلاق كأحد حلول الهروب من زواج مسموم
انخفض عدد حالات الطلاق في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في أبو ظبي، على مدى العامين الماضيين، وفقًا لدائرة القضاء في أبو ظبي. ومع تراجع الوصمة المحيطة بالانفصال، لا يزال الكثيرون يجدون أنفسهم في مواجهة سؤال صعب: "هل الطلاق هو السبيل الوحيد للخروج من زواج مسموم؟"
في حين يُعتبر الطلاق في كثير من الأحيان الحل النهائي، إلا أن هناك بدائل، كما أشارت الدكتورة "ميرنا تشاوبا"، أخصائية علم النفس السريري في ميدكير. وقالت لصحيفة خليج تايمز: "إن الفصل الجسدي هو خيار حيث يعيش الزوجان منفصلين دون حل الزواج. يسمح هذا النهج للأزواج بالحفاظ على رباطهم الزوجي مع إنهاء العيش المشترك، مما يوفر أرضية مشتركة لأولئك غير المستعدين للانفصال التام".
إن الاستشارة الزوجية تشكل خطوة حاسمة في معالجة القضايا داخل الزواج السام. وأشارت الدكتورة تشاوبا إلى أن "الطبيب النفسي يستطيع مساعدة الأفراد على فهم ديناميكيات علاقتهم والعمل على تحقيق التنمية الشخصية".
ومع ذلك، فقد أكدت أيضًا أنه على الرغم من أن الاستشارة يمكن أن تقدم رؤى وخيارات قيمة، إلا أنها غالباً ما تتطلب التزاماً قوياً من كلا الشريكين لإحداث تغيير ذي مغزى في حياتهما الزوجية.
"وفي بعض الحالات، قد يكون الطلاق هو الخيار الأفضل أو الوحيد. وفي حالات العنف الأسري، يكون الانفصال الفوري أمراً بالغ الأهمية لسلامة الضحية وأي أطفال متورطين. وإدراك متى تصبح العلاقة غير قابلة للإصلاح أمر ضروري لاتخاذ قرار المغادرة"، كما أكدت الدكتورة تشاوبا.
قصة ايمان
تحدثت صحيفة الخليج تايمز مع إيمان (لم يتم الكشف عن اسمها الكامل بناء على الطلب)، وهي عربية تبلغ من العمر 31 عامًا مرت بالطلاق للهروب من زواج سام.
ووصفت إيمان المراحل الأولى من زواجها بأنها كانت تبدو مثالية، لكن مع مرور الوقت، لاحظت علامات التلاعب والسيطرة.
"لقد أثر التوتر والقلق المستمران بشكل كبير على صحتي العقلية. شعرت بأنني محاصرة، ولا قيمة لي، ومتوترة باستمرار"، هكذا قالت إيمان. لقد انحدرت ثقتها بنفسها، وبدأت تشك في قدراتها كأم وإنسانة.
ورغم محاولات التواصل المفتوح، والحصول على نصائح من كبار أفراد الأسرة، والعلاج الزوجي، رفض زوج إيمان تغيير سلوكه. وتقول إيمان: "حاولنا أيضاً اللجوء إلى الاستشارة، لكنها لم تساعدنا لأن زوجي لم يكن راغبًا في إجراء أي تغييرات حقيقية".
كانت القشة الأخيرة عندما بدأ سلوك زوج إيمان يؤثر على طفلتهما. وأوضحت إيمان: "لم أستطع أن أسمح لها بالنمو في بيئة سامة كهذه. أدركت أن البقاء سيضرها أكثر من الرحيل".
بعد الطلاق، شعرت إيمان بمزيج من الراحة والخوف. تتذكر قائلة: "الارتياح لأنني تحررت أخيرًا من البيئة السامة، والخوف لأنني دخلت إلى المجهول، وأصبحت مسؤولة عن نفسي وطفلي". بعد فوات الأوان، تعتقد إيمان أنه لم يكن هناك بديل قابل للتطبيق للطلاق. ولحسن الحظ، قالت إن حياتها تحسنت بشكل كبير منذ ذلك الحين، واستعادت احترامها لذاتها وثقتها بنفسها.
تحديد العلاقة السامة
وبحسب الدكتورة ميرنا، فإن الزواج السام هو ذلك الزواج الذي تتسبب فيه العلاقة في الغالب في الألم والتحديات بدلاً من الفرح والدعم. وأوضحت: "إذا كنت تعاني في علاقتك الحميمة أكثر من 20 في المائة من الوقت، فقد يكون هناك خطأ ما".
وأضافت أن العلامات الشائعة للزواج السام تشمل ضعف التواصل، وعدم الاحترام، ومستويات عالية من الاستياء، وعدم احترام الحدود. وغالبًا ما تتجلى هذه العلامات التحذيرية في انخفاض العلاقة الحميمة، والسلوكيات المتسلطة، واللوم المتكرر، وحتى الإساءة العاطفية أو اللفظية أو الجسدية.
إن العيش في زواج سام يمكن أن يكون له آثار نفسية وعاطفية عميقة. وأشارت الدكتورة ميرنا إلى أن "الحالة المستمرة من التوتر أو الخوف أو القلق يمكن أن تؤدي إلى تدهور الصحة العقلية، بما في ذلك الاكتئاب واضطرابات القلق وحتى اضطراب ما بعد الصدمة".
قد تكون هذه التأثيرات طويلة الأمد، وتؤثر على صحة الفرد العامة وجودة حياته. كما أن العواقب الصحية الجسدية المترتبة على الزواج السام مثيرة للقلق بنفس القدر.
وأشارت الدكتورة ميرنا إلى أن "اضطرابات النوم، ومشاكل الجهاز الهضمي، والدوخة، وخفقان القلب، واختلال التوازن الهرموني، وضعف الجهاز المناعي، كلها أمور شائعة بين أولئك الذين يعيشون في علاقات غير صحية"، مضيفة: "إن استجابة الجسم للتوتر المستمر والاضطرابات العاطفية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة".
"إن تحويل الزواج السام إلى زواج صحي أمر صعب ولكنه ليس مستحيلاً. يتطلب الأمر الكثير من قوة الإرادة والجهد والوقت للتخلص من السمية أو المرارة من العلاقة"، أوضحت الدكتورة تشاوبا.
وهذا يعني أن الزوجين يجب أن يكونا على استعداد للتواصل بشكل مفتوح، والتسامح، والعمل على حل المشكلات الأساسية من أجل إنشاء علاقة وظيفية. ومع ذلك، فإن هذه العملية ليست سريعة ولا سهلة.