الطلاء المقاوم للرطوبة يحمي من تشقق الجدران في منازل الإمارات

يواجه سكان الإمارات تحديًا متكررًا يتمثل في تأثير الرطوبة على منازلهم. خلال الصيف، عند تهوية المنزل، قد يتجمع الندى بسبب البخار والتكثف الناتج عن الهواء الداخل. يمكن لهذه الرطوبة أن تتسرب إلى داخل الجدران، مما يؤدي إلى مشكلات متنوعة مثل انتفاخ الجدران، والتعفن، وحتى التآكل. تؤدي الرطوبة العالية، خصوصًا داخل الأماكن المغلقة، مع التهوية غير الكافية إلى تراكم الرطوبة على الجدران والأسطح.
هذه الأثار ليست فقط غير مستحبة من الناحية الجمالية وإنما أيضًا تلحق ضررًا. أوضح المهندسون أن تقشر الدهان، وتغير لون الجدران، وبقع العفن، هي مشاكل شائعة ناجمة عن تطبيق الدهان بطريقة غير صحيحة والتعرض الطويل للرطوبة.
قال محمد النجدي، مالك شركة المعمار النجدي للمقاولات، إن أسباب الرطوبة متعددة وقد تشمل تسرب المياه من أنابيب مكسورة أو تسرب مياه سطحية. يمكن أن تؤدي سوء التنفيذ، مثل الاستخدام غير الصحيح لمواد العزل، إلى مشاكل الرطوبة أيضًا. الجبس الضعيف قد يسمح بتسرب المياه إلى الجدران.
كما يمكن للرطوبة أن تتسرب إلى المبنى من الأرض، خاصة إذا لم يُستخدم عزل فعال بين الطوابق والجدران.
وأضاف النجدي أن "معالجة مصدر الرطوبة أمر ضروري لتجنب المشاكل المرتبطة مثل العفن وتآكل المواد."
حدد النجدي الخطوات الصحيحة لتطبيق الدهان لتجنب هذه المشاكل، والحفاظ على الدهان لفترة أطول، وضمان مقاومته للرطوبة والحرارة.
عموماً، تتكون عملية تجديد الدهان من مرحلتين: الأولى هي المعالجة (إزالة الدهان القديم)، والثانية هي تطبيق الدهان الجديد. قال النجدي: "يجب إزالة الدهان والجبس القديم لأنهما قد امتصا الرطوبة. وبعد الوصول إلى الطوب، يجب غسله وتجفيفه لأنه يحتوي على ملوحة. ثم يتم تطبيق الجبس، ومواد العزل، والدهان الجديد."
وذكر أن "هذه تعتبر مراحل تطبيق متقدمة"، مضيفًا أن العديد من مواد العزل والأساسات الحرارية تُستخدم لضمان جودة العزل.
يمكن أيضاً إجراء المعالجة بمستوى أقل عبر إزالة الدهان القديم فقط، ثم طلاء الجدار بمواد عازلة، وتطبيق المعجون ثم الدهان. إلا أن هذه الطريقة قد تسمح للدهان الجديد بامتصاص الرطوبة قريبًا لأن الجبس الماصة للماء يبقى موجودًا.
قبل أي معالجة، يجب على متخصص أو مهندس تحديد مصدر التسرب أو الرطوبة وإصلاحه، سواء كان تحت الأرض، أو تسرب من صنبور مكسور، أو سبب آخر. أكد النجدي: "إذا تمت المعالجة بشكل كامل وكانت الأساسات ومواد العزل موجودة، فلن تؤثر الرطوبة على الدهان."
أشار بلال وصفي، مالك شركة الفريد الذهبي للخدمات الفنية، إلى أن جودة الجبس هي العامل الأساسي المؤثر على متانة الدهان. شرح: "الأساس هو المفتاح. ينبغي اختيار مواد مقاومة للرطوبة قبل تطبيق الدهان مثل الإيبوكسي، الأكريليك، السيليكون، أو الزيتية. هذه الدهانات مقاومة للرطوبة."
في المناطق الساحلية ذات الرطوبة العالية، يكون الإيبوكسي أكثر مقاومة للرطوبة. يناسب استخدامه في المطابخ أو الحمامات.
الدهان الأكريليك يعتمد على الماء ومناسب للأماكن الداخلية التي لا تعاني من رطوبة عالية. أما الدهانات الزيتية المقاومة للرطوبة فتصلح للاستخدام الخارجي وتُعتبر أكثر توفيرًا.
وأضاف وصفي أن معالجة الجدران خطوة أساسية قبل تطبيق الدهان.
يشرح وصفي أن عمر الدهان يعتمد على عوامل عديدة: "عمر الدهان الخارجي للمنتجات الاقتصادية يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، أما المنتجات عالية الجودة فتدوم من 5 إلى 7 سنوات."
وأوضح أن الأمر يعتمد أيضًا على عناصر موجودة على الإنترنت، مثل طريقة التطبيق، ونوعية التحضير والتمهيد قبل الطلاء، وما إذا كان الطلاء يتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما إلى ذلك.
وبالمثل، يُمكن تقدير عمر الطلاء الداخلي بما يتراوح بين 3 و5 سنوات للجودة القياسية، وبين 5 و7 سنوات للجودة العالية. ويعتمد هذا أيضًا على عوامل مثل مستوى الرطوبة داخل المنزل، وقلة الاستخدام، ووجود الأطفال، وتربية الحيوانات الأليفة، أو أي شكل آخر من أشكال سوء الاستخدام، كما أشار وصفي.
نصح الخبراء بعدم اللجوء إلى الحيل المختصرة وضمان تطبيق الدهان بشكل صحيح. هناك توصيات متنوعة تتضمن:
توقيع عقد رسمي يوضح كافة مواصفات المشروع بما في ذلك أنواع المواد ونطاق العمل.
التحقق من ترخيص المقاول وسمعته وعنوانه الفعلي.
توضيح جودة المواد من خلال طلب أسماء المنتجات الدقيقة بدلاً من المصطلحات الغامضة مثل "أفضل المواد".
طلب ضمان لمدة ستة أشهر إلى سنة.
مراقبة العمل أثناء التنفيذ للتأكد من مطابقته للمواصفات المتفق عليها.
من خلال اتباع هذه الخطوات، يمكن لأصحاب المنازل حماية أنفسهم من الاحتيال وضمان جودة العمل.