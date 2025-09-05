الطلاء المقاوم للرطوبة يحمي من تشقق الجدران في منازل الإمارات

يواجه سكان الإمارات تحديًا متكررًا يتمثل في تأثير الرطوبة على منازلهم. خلال الصيف، عند تهوية المنزل، قد يتجمع الندى بسبب البخار والتكثف الناتج عن الهواء الداخل. يمكن لهذه الرطوبة أن تتسرب إلى داخل الجدران، مما يؤدي إلى مشكلات متنوعة مثل انتفاخ الجدران، والتعفن، وحتى التآكل. تؤدي الرطوبة العالية، خصوصًا داخل الأماكن المغلقة، مع التهوية غير الكافية إلى تراكم الرطوبة على الجدران والأسطح.