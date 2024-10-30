الطقس البارد في الإمارات: يفاقم مشاكل البشرة والصحة

وقالت الدكتورة ميس موفق، أخصائية الطب الباطني في مستشفى جامعة ثومبي: "نشهد زيادة ملحوظة في عدد المرضى خلال فصل الشتاء، وعلى الرغم من اعتدال الطقس في دولة الإمارات العربية المتحدة مقارنةً بالعديد من الدول الأخرى، إلا أنَّ انخفاض درجات الحرارة يمكن أن يُؤدّي إلى بعض المُشكلات الصحية، مثل آلام الجسم التي تصيب العديد من الأشخاص، والتي قد تكون مرتبطة بأسباب أخرى مثل نقص فيتامين "د"، وهي مشكلة شائعة في دولة الإمارات نظراً لمحدودية التعرّض لأشعة الشمس."