"الطاقة" تعلق الليلة خدماتها الإلكترونية مؤقتاً

سيتم إيقاف الخدمات على المنصة الرقمية لوزارة الطاقة والبنية التحتية مؤقتاً هذه الليلة.

,أعلنت الوزارة في منشور لها على منصة X، أنّ الخدمات الإلكترونية لن تكون متاحة لمدة ساعة واحدة، من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 11 مساءً، اليوم 12 يوليو.

وأضافت أنه خلال هذه الفترة سيتم تحديث النظام كجزء من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات.

ومن بين الخدمات الأكثر استخداماً على المنصة هي تلك المتعلقة بتراخيص النقل البري والبحري. ويشمل ذلك إصدار وتجديد وإلغاء المستندات مثل ترخيص البحار وتصاريح مركبات النقل الوطنية وتسجيل القوارب.