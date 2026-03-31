الطاقة الشمسية في منازل المواطنين لأول مرة

في خطوة تهدف إلى إيصال الطاقة الشمسية مباشرة إلى المنازل لأول مرة، قامت دائرة الطاقة في أبوظبي بتوسيع سياسة "التوريد الذاتي" لتشمل القطاع السكني، مما يتيح لأصحاب الفلل وبعض المباني السكنية توليد وتخزين الكهرباء الخاصة بهم.
ويمثل هذا الإعلان المرحلة الثانية من سياسة التوريد الذاتي للطاقة الشمسية في الإمارة، مما يوسع نطاقها إلى ما هو أبعد من المزارع والاستراحات والعزب، والتي شملتها المرحلة الأولى التي انطلقت في وقت سابق من هذا العام.
وبموجب الإطار الموسع، يمكن لمالكي المنازل تركيب أنظمة طاقة شمسية فوق الأسطح وأنظمة تخزين البطاريات، مما يمكنهم من توليد الكهرباء ودمج استخدامها مع الشبكة العامة.
كما قدمت السلطات في هذه المرحلة إطاراً تنظيمياً مبسطاً يهدف إلى تسهيل عمليات التركيب والربط بالشبكة، مع توحيد المتطلبات الفنية لضمان السلامة والكفاءة التشغيلية.
وتتيح السياسة للمستخدمين تخزين الكهرباء عبر أنظمة البطاريات، مما يساعدهم على تلبية حصة كبيرة من استهلاكهم اليومي للطاقة خلال ساعات النهار.
إلى جانب إطلاق السياسة، سلطت السلطات الضوء على تدابير لتعزيز الاستهلاك الموفر للطاقة، بما في ذلك إرشادات حول اختيار وتشغيل الأنظمة مثل التكييف، وتسخين المياه، والإضاءة، والأجهزة الكهربائية الأخرى بناءً على الأداء وتكلفة دورة الحياة.
وأكد المسؤولون أن هذه السياسة تشكل جزءاً من استراتيجية أبوظبي الأوسع لتعزيز كفاءة الطاقة والمياه، وتحسين أداء النظام، ودعم التحول نحو مزيج طاقة أكثر استدامة، بما يتماشى مع الجهود المبذولة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة عبر أنظمة أكثر مرونة وكفاءة.