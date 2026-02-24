الضباب يفرض إيقاعه على طرقات الإمارات صباح اليوم

غطى ضباب كثيف أجزاء من الشارقة ودبي صباح الثلاثاء، مما قلل الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار فقط.
بدأت حركة المرور تتزايد في وقت أبكر بكثير من المعتاد حيث قاد السائقون ببطء وحذر بسبب بقع الضباب الكثيفة في عدة مناطق مما قلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق.
أصدرت هيئة الطرق والمواصلات تنبيهات للسائقين عبر لوحاتها الإرشادية الإلكترونية، ناصحة إياهم بتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة آمنة واستخدام أضواء الضباب.
“كانت هناك بقع ضباب كثيفة جدًا في المناطق الصناعية بالشارقة والقصيص صباح اليوم، مما قلل الرؤية إلى حوالي 200 متر في بعض الأماكن،” قال عثمان مالك، أحد سكان الشارقة.
“بسبب الضباب الكثيف، كان الناس يقودون ببطء وحذر أيضًا. يمكننا أن نصل متأخرين 30 دقيقة، ولكن في حال وقوع حادث بسيط، قد نخسر أكثر من ساعة في تقديم تقرير حادث. قد يكون من الصعب إقناع السائقين الآخرين بأن الخطأ كان خطأهم. لذلك، أفضل القيادة ببطء وحذر في مثل هذه الظروف،” أضاف.
“كان الطقس صافياً عندما ذهبت لإيصال ابنتي إلى محطة حافلة المدرسة حوالي الساعة 5:50 صباحاً. ولكن عندما صعدت إلى الشرفة مرة أخرى حوالي الساعة 6:30 صباحاً، تفاجأت برؤية ضباب كثيف. المسجد، الذي يبعد أقل من 200 متر عن منزلي، لم يعد مرئياً،” قالت أم أيمن، وهي أيضًا مقيمة منذ فترة طويلة في الشارقة.
“تزداد كثافة الضباب بشكل كبير في بعض الأحيان، ويشعر المرء وكأنه في السحب. لكن الرؤية تتحسن مع انخفاض الكثافة. هذه إحدى الظواهر الطبيعية النادرة التي شهدتها اليوم،” أضافت.