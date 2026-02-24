الضباب يفرض إيقاعه على طرقات الإمارات صباح اليوم

غطى ضباب كثيف أجزاء من الشارقة ودبي صباح الثلاثاء، مما قلل الرؤية إلى بضع مئات من الأمتار فقط.

بدأت حركة المرور تتزايد في وقت أبكر بكثير من المعتاد حيث قاد السائقون ببطء وحذر بسبب بقع الضباب الكثيفة في عدة مناطق مما قلل بشكل كبير من الرؤية على الطرق.

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات تنبيهات للسائقين عبر لوحاتها الإرشادية الإلكترونية، ناصحة إياهم بتخفيف السرعة والحفاظ على مسافة آمنة واستخدام أضواء الضباب.

“كانت هناك بقع ضباب كثيفة جدًا في المناطق الصناعية بالشارقة والقصيص صباح اليوم، مما قلل الرؤية إلى حوالي 200 متر في بعض الأماكن،” قال عثمان مالك، أحد سكان الشارقة.