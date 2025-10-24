الضباب والرطوبة يسيطران على أجواء الإمارات غداً

وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.