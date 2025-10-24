الضباب والرطوبة يسيطران على أجواء الإمارات غداً

يمكن لسكان دولة الإمارات أن يتوقعوا طقساً مائلاً للصفاء إلى غائم جزئياً يوم السبت 25 أكتوبر، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة على مستوى الدولة.
وقد تصل درجات الحرارة العُظمى إلى 35 درجة مئوية في دبي والعاصمة أبوظبي، بينما تتراوح بشكل عام بين 22 و36 درجة مئوية في مدينة العين.
ومن المتوقع أن ترتفع معدلات الرطوبة ليلاً وصباح الأحد في بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد.
وستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، شمالية شرقية إلى شمالية غربية، تتراوح سرعتها بين 10 و20 كيلومتراً في الساعة، وقد تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة.
ويكون البحر هادئاً في الخليج العربي وبحر عُمان.