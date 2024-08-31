الضابط منصور..أول مسلسل كرتوني لتوعية الأطفال
تعرض شرطة دبي الحلقة الأولى من مسلسلها الكرتوني التعليمي الموجه للأطفال، الضابط منصور، على قناة "سبيس تون" ابتداءً من الأحد 1 سبتمبر.
وتجعل هذه المبادرة شرطة دبي أول قوة شرطية في العالم العربي تنتج مسلسلاً كرتونياً للأطفال يهدف إلى الترفيه عن الأطفال وتقديم رسائل تثقيفية وتوعوية.
وتدور أحداث المسلسل حول الشخصية الرئيسية، الضابط منصور، أحد أفراد شرطة دبي المعروفين بنزاهته وتفانيه والتزامه بخدمة وإسعاد الجمهور. ومن بين الشخصيات الأخرى "آمنة" و"الكلب تايجو". تقدم كل حلقة مواقف جديدة من الحياة، وتقدم للأطفال دروساً وتوعية في شكل ممتع وجذاب.
وسيتم بث المسلسل على قناة سبيس تون خمس مرات يومياً على مدار 35 أسبوعاً ومن خلال تطبيق سبيس تون جو، لضمان وصوله إلى ملايين الأطفال في مختلف أنحاء العالم العربي. كما ستتوفر الحلقات على قناة سبيس تون على اليوتيوب، والتي تضم أكثر من 10 ملايين مشترك و4 مليارات مشاهدة.
وقال العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، إن شرطة دبي أطلقت سلسلة رسوم متحركة جديدة تهدف إلى تقديم رسائل تثقيفية ومرورية وتوعوية مجتمعية بطريقة ترفيهية وجذابة، في خطوة مبتكرة لتعزيز التعليم والتوعية بين الأطفال.
وأضاف أن هذه السلسلة تأتي في إطار جهود شرطة دبي لتعزيز دورها في المجتمع ورفع مستوى الوعي بين الأجيال الشابة حول أهمية القيم الأساسية ومواجهة التحديات المجتمعية بشكل فعال.
وأكد أنهم نجحوا في تأمين حقوق الملكية الفكرية لجميع الحلقات المنتجة، حيث تناولت كل منها موضوعات مهمة تتعلق بالأطفال وتحديات العصر الحديث، كما حرص القائمون على المشروع على أن يكون محتوى المسلسل وكتابته وتصميمه وإنتاجه وفق معايير عالية لتقديم عمل فريد من نوعه يتماشى مع رسالة شرطة دبي في تعزيز سعادة المجتمع وسلامته.