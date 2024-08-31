الضابط منصور..أول مسلسل كرتوني لتوعية الأطفال

وأكد أنهم نجحوا في تأمين حقوق الملكية الفكرية لجميع الحلقات المنتجة، حيث تناولت كل منها موضوعات مهمة تتعلق بالأطفال وتحديات العصر الحديث، كما حرص القائمون على المشروع على أن يكون محتوى المسلسل وكتابته وتصميمه وإنتاجه وفق معايير عالية لتقديم عمل فريد من نوعه يتماشى مع رسالة شرطة دبي في تعزيز سعادة المجتمع وسلامته.