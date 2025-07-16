الصين: إجراءات تأشيرة جديدة للمقيمين في الإمارات

يتعين على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يخططون لزيارة الصين الآن اتباع إجراءات تأشيرة محدثة تتضمن عملية من خطوتين - المراجعة عبر الإنترنت تليها التقديم شخصيًا في مركز التأشيرات.

أصدر مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في دبي مؤخرًا تعميمًا يشرح الإجراء الجديد الذي يجب اتباعه للحصول على التأشيرة.

تقدم بطلبك عبر الإنترنت أولاً

بخلاف ما كان عليه الحال سابقًا، لم يعد بإمكان المتقدمين زيارة مركز التأشيرات مباشرةً لتقديم طلب تصريح الدخول. بل يتعين عليهم أولًا تعبئة طلب التأشيرة عبر الإنترنت، وتحميل جميع المستندات اللازمة، مثل نسخة من جواز السفر، وصورة شخصية، وشهادة عدم ممانعة، وحجز الفنادق والرحلات الجوية، ثم تقديمه عبر الإنترنت.

بعد التقديم، يخضع الطلب لفحص أولي، وفي حال الموافقة عليه، يتلقى مقدم الطلب شهادة طلب التأشيرة عبر البريد الإلكتروني. بعد ذلك، يمكنه التوجه إلى مركز التأشيرات في دبي للخطوة التالية.

زيارة مركز التأشيرات

بعد الموافقة عبر الإنترنت، يجب على المتقدمين زيارة مركز التأشيرات ومعهم جواز السفر الأصلي، ونموذج الطلب الموقع، وجميع المستندات الداعمة، وكل وثيقة تم تحميلها عبر الإنترنت.

قال سوبير ثيكيبوراتفالابيل من شركة وايزفوكس للسياحة: "في السابق، كنا نجهز الطلب ونقدمه مباشرةً إلى مركز تأشيرات VFS China. كنا نحصل على جواز السفر خلال أربعة أيام. أما الآن، فعلينا التقديم عبر الإنترنت، وتحميل المستندات، وانتظار مراجعة الطلب، ثم التوجه إلى المركز. بعد ذلك، تستغرق معالجة التأشيرة أربعة أيام عمل أخرى".

وأضاف سوبير: "بالنسبة للمسافرين من رجال الأعمال، هناك حاجة إلى وثائق مثل رسائل الدعوة، وبالنسبة للسياح، فإن حجز الفنادق وتذاكر الطيران أمر لا بد منه".

الدفع والتحصيل

يجب دفع رسوم التأشيرة شخصيًا في مركز التأشيرات، نقدًا أو ببطاقة الائتمان، أثناء التقديم. يمكن للمتقدمين استلام جوازات سفرهم بعد أربعة أيام عمل. ويُحتسب يوم تقديم جواز السفر كأول يوم عمل.

إعفاءات بصمات الأصابع

قد لا تكون بصمات الأصابع مطلوبة للعديد من المتقدمين.

المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا أو تزيد أعمارهم عن 70 عامًا

حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمية، أو المتقدمين المؤهلين للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو رسمية أو مجاملة

المتقدمون الذين تم جمع بصمات أصابعهم بالفعل خلال السنوات الخمس الماضية في مركز خدمة طلبات التأشيرة الصينية في دبي بنفس جواز السفر

فقدان جميع الأصابع العشرة أو عدم القدرة على تقديم أي من بصمات الأصابع العشرة

المتقدمون الذين يقيمون لمدة أقل من 180 يومًا (دخول واحد أو دخول مزدوج)، من 2 سبتمبر 2024 إلى 31 ديسمبر 2025

ومع ذلك، قد تطلب القنصلية الصينية جمع بصمات الأصابع إذا لزم الأمر.