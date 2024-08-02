الصيف يرفع أسعار الأسماك في دبي والشارقة
شهدت أسعار الأسماك الطازجة في دبي والشارقة والمدن الشرقية ارتفاعاً كبيراً، حيث تضاعف سعر بعضها تقريباً مقارنة بالأيام الباردة. ويعزو البائعون والصيادون الارتفاع الكبير إلى قلة قوارب الصيد التي تذهب إلى البحر بسبب درجات الحرارة المرتفعة ومستويات الرطوبة العالية خلال الصيف.
وخلال زيارة لأسواق السمك في دبي والشارقة، لاحظت صحيفة "خليج تايمز" ارتفاع الأسعار في جميع أنواع الأسماك الطازجة تقريباً. كما أن العديد من الأكشاك في السوق كانت فارغة وغير مشغولة من قبل الباعة.
وقال خالد، بائع في سوق الواجهة البحرية بدبي: "في العادة، نحصل على كمية جيدة من الأسماك الطازجة كل يوم. نشارك في المزادات ونأتي بها هنا لبيعها لعملائنا. ولكن الآن، أصبحنا نزايد على كمية أقل بسبب ارتفاع العرض. وأضاف: "لقد ارتفعت الأسعار بسبب قلة الأسماك الطازجة المتاحة بسبب محدودية العرض."
وتابع خالد: "تتقلب الأسعار كل يوم ولكنها ترتفع في الصيف."
وفي كلا السوقين، شهدت صحيفة "خليج تايمز" أن الندرة أدت إلى ارتفاع تكلفة الأسماك الشهيرة مثل الهامور وسمك الكنعد والشيري.
وقد كان سعر الهامور، الذي كان يُباع بـ 25 درهماً للكيلوغرام، يتراوح الآن بين 50 و60 درهماً، في حين ارتفع سعر الشيري الذي كان يُباع بـ 15 درهماً، إلى 35 درهماً.
وبالمثل، زاد سعر سمك الفرش، الذي كان يُباع بـ 15 درهماً، إلى 25 درهماً، بينما ارتفع سعر سمك الكنعد الذي يكثر الطلب عليه، والذي كان يُباع بـ 30 درهماً للكيلوجرام للسمكة الكاملة، إلى 50 درهماً. أما سمك الدنيس وقاروص البحر، اللذان كانا بـ 25 درهماً، فقد ارتفع سعرهما ليصبحا بـ 35 درهماً.
كما سلط باعة آخرون الضوء على تأثير قلة الصيد على أعمالهم. وقال شازب، وهو بائع آخر في سوق الواجهة البحرية بدبي: "إننا نكافح من أجل الحفاظ على أحجام مبيعاتنا المعتادة لأن العملاء يترددون في الشراء بأسعار أعلى."
وأضاف البائعون أن الزيادة في الأسعار يمكن أن تعزى أيضاً إلى غياب العديد من عملائهم المخلصين الذين يكونون خارج المدينة خلال العطلة. وقد أدى ذلك إلى تراجع الأعمال التجارية. وقال عبد الله، وهو بائع آخر في السوق: "نظراً لغياب السكان، أصبح هناك عدد أقل من المشترين."
والوضع مماثل في سوق الشارقة الجبيل. حيث قال مزمل ماجد، وهو بائع في السوق: "لا يمكننا تحديد سعر الأسماك الطازجة هنا. يتم تنظيم الأسعار ولا مجال للمساومة."
وأضاف ماجد: "يجب على المشترين وزن السمكة ودفع المبلغ عند شباك سوق السمك. ولا يسلمون النقود إلينا مباشرةً."
وبحسب الصيادين في كلباء وخورفكان، فمن المتوقع أن يستمر ارتفاع الأسعار حتى تتحسن الأحوال الجوية وتستأنف أنشطة الصيد بوتيرتها المعتادة.
وقال أحد الصيادين في خورفكان: "نحن نختار سلامتنا بدلاً من الصيد. أحوال البحر ليست مواتية، ومن الخطر للغاية بالنسبة لنا الخروج في مثل هذا الطقس القاسي."
أحد الأسباب الرئيسية هو أن معظم السفن وقوارب الصيد متوقفة بسبب انخفاض المبيعات بسبب قضاء السكان إجازة بسبب العطلة الصيفية. وقال الصياد: "نظراً لغياب السكان، يقوم العديد من الصيادين بزيارة عائلاتهم في وطنهم مما أدى إلى ندرة الأسماك في السوق."