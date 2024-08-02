الصيف يرفع أسعار الأسماك في دبي والشارقة

وأضاف البائعون أن الزيادة في الأسعار يمكن أن تعزى أيضاً إلى غياب العديد من عملائهم المخلصين الذين يكونون خارج المدينة خلال العطلة. وقد أدى ذلك إلى تراجع الأعمال التجارية. وقال عبد الله، وهو بائع آخر في السوق: "نظراً لغياب السكان، أصبح هناك عدد أقل من المشترين."