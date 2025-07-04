الصيف في الإمارات: الإهمال يهدد حياة الأطفال والإطارات قنابل موقوتة

مع دخول البلاد الآن في ذروة حرارة الصيف، ذكّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) قائدي المركبات، يوم الجمعة، بضرورة إجراء فحوصات وصيانة دورية للمركبات لمنع الحوادث وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.

كما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات - بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة دبي - حملتها السنوية، "صيف بلا حوادث".

قال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في وكالة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "(نحن) نحث جميع سائقي السيارات على إجراء فحوصات صيانة منتظمة وروتينية، بما في ذلك فحص سريع قبل الانطلاق. يجب أن يشمل ذلك فحصاً بصرياً لضغط الإطارات، ومستويات زيت المحرك وسائل التبريد، والتأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو الماء أسفل السيارة."

وشدد على أن "مثل هذه الفحوصات السريعة تساعد على منع الأعطال غير المتوقعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الحوادث المرورية، وبالتالي تؤثر على مستويات السلامة على الطرق في جميع أنحاء الإمارة."

الإطارات القديمة: خطر قاتل في حرارة الصيف

ذكرت السلطات على وجه الخصوص سائقي السيارات بضرورة فحص إطارات سياراتهم، حيث إنها الجزء الوحيد من السيارة الذي يتصل مباشرة بسطح الطريق. ومع وصول حرارة الصيف إلى 50 درجة مئوية، يمكن للإطارات القديمة والمتهالكة أن تنفجر، مما يؤدي إلى حوادث طرق مروعة.

نشرت سلطات أبوظبي يوم الجمعة مقطع فيديو لشاحنة وسيارات انزلقت عبر الطرق، وفقدت السيطرة تماماً واصطدمت بحواجز الطرق بسبب تلف إطاراتها. هذه المركبات إما انقلبت أو تعرضت لأضرار جسدية بسبب الاصطدام، وتسببت أيضاً في خطر على مستخدمي الطريق الآخرين.

حظر الإطارات القديمة: قاعدة أساسية للسلامة

وفقًا للوائح هيئة الطرق والمواصلات، يُحظر استخدام الإطارات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ تصنيعها على طرق الإمارات.

وقد صرح توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لـ "RoadSafetyUAE"، لصحيفة "الخليج تايمز" في وقت سابق: "يزداد عدد المركبات المتوقفة على الكتف الصلب بسبب عيوب الإطارات في الصيف. يمكن رؤية حطام الإطارات، وخاصة من إطارات المركبات التجارية المتحللة، بشكل أكبر خلال أشهر الصيف الحارة."

وأشار إلى أن "الحل يكمن في تثقيف قائدي المركبات باستمرار حول أهمية سلامة الإطارات وصيانتها". "يجب شراء الإطارات وتركيبها وصيانتها بشكل صحيح، خاصة خلال فصل الصيف."