الصيف في الإمارات: الإهمال يهدد حياة الأطفال والإطارات قنابل موقوتة

مع دخول البلاد الآن في ذروة حرارة الصيف، ذكّرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) قائدي المركبات، يوم الجمعة، بضرورة إجراء فحوصات وصيانة دورية للمركبات لمنع الحوادث وضمان سلامة جميع مستخدمي الطريق.
كما أطلقت هيئة الطرق والمواصلات - بالتنسيق مع وزارة الداخلية وشرطة دبي - حملتها السنوية، "صيف بلا حوادث".
قال أحمد الخزيمي، مدير إدارة المرور في وكالة المرور والطرق بهيئة الطرق والمواصلات: "(نحن) نحث جميع سائقي السيارات على إجراء فحوصات صيانة منتظمة وروتينية، بما في ذلك فحص سريع قبل الانطلاق. يجب أن يشمل ذلك فحصاً بصرياً لضغط الإطارات، ومستويات زيت المحرك وسائل التبريد، والتأكد من عدم وجود تسرب للزيت أو الماء أسفل السيارة."
وشدد على أن "مثل هذه الفحوصات السريعة تساعد على منع الأعطال غير المتوقعة، والتي يمكن أن تزيد من خطر الحوادث المرورية، وبالتالي تؤثر على مستويات السلامة على الطرق في جميع أنحاء الإمارة."
ذكرت السلطات على وجه الخصوص سائقي السيارات بضرورة فحص إطارات سياراتهم، حيث إنها الجزء الوحيد من السيارة الذي يتصل مباشرة بسطح الطريق. ومع وصول حرارة الصيف إلى 50 درجة مئوية، يمكن للإطارات القديمة والمتهالكة أن تنفجر، مما يؤدي إلى حوادث طرق مروعة.
نشرت سلطات أبوظبي يوم الجمعة مقطع فيديو لشاحنة وسيارات انزلقت عبر الطرق، وفقدت السيطرة تماماً واصطدمت بحواجز الطرق بسبب تلف إطاراتها. هذه المركبات إما انقلبت أو تعرضت لأضرار جسدية بسبب الاصطدام، وتسببت أيضاً في خطر على مستخدمي الطريق الآخرين.
وفقًا للوائح هيئة الطرق والمواصلات، يُحظر استخدام الإطارات التي مضى عليها أكثر من خمس سنوات من تاريخ تصنيعها على طرق الإمارات.
وقد صرح توماس إيدلمان، المؤسس والمدير العام لـ "RoadSafetyUAE"، لصحيفة "الخليج تايمز" في وقت سابق: "يزداد عدد المركبات المتوقفة على الكتف الصلب بسبب عيوب الإطارات في الصيف. يمكن رؤية حطام الإطارات، وخاصة من إطارات المركبات التجارية المتحللة، بشكل أكبر خلال أشهر الصيف الحارة."
وأشار إلى أن "الحل يكمن في تثقيف قائدي المركبات باستمرار حول أهمية سلامة الإطارات وصيانتها". "يجب شراء الإطارات وتركيبها وصيانتها بشكل صحيح، خاصة خلال فصل الصيف."
في غضون ذلك، وفي إطار حملة "صيف بلا حوادث"، سلطت هيئة الطرق والمواصلات الضوء أيضاً على الخطر الجسيم المتمثل في ترك الأطفال دون مراقبة داخل المركبات، محذرة من أن هذا السلوك يمكن أن يؤدي إلى الاختناق والوفاة في غضون دقائق.
وأشار الخزيمي إلى أنه "حتى لو كان تكييف الهواء يعمل، فإنه لا يوفر حماية كافية في بيئة مغلقة"، وحث بقوة الآباء على "عدم ترك أطفالهم في السيارة، ولو لفترة قصيرة".
نظام التكييف: تأكد من أن نظام تكييف الهواء في سيارتك يعمل بشكل صحيح وفعال لتبريد المقصورة خلال أيام الصيف الحارة.
سوائل المحرك: تحقق من أن مستويات زيت المحرك وسائل تبريد المبرد في حالة جيدة، خاصة في الصيف عندما يمكن أن ترتفع درجات حرارة المحرك إلى مستويات قصوى.
ضغط الإطارات: تأكد من أن ضغط الإطارات صحيح وأن الإطارات في حالة جيدة لتجنب الانفجارات أثناء القيادة في درجات الحرارة المرتفعة.
نظام الفرامل: حافظ على نظام الفرامل نظيفاً ومعتنى به جيداً. استبدل أي مكونات فرامل بالية حسب الحاجة لضمان أداء فرملة مثالي.
نظافة المركبة: يساعد الحفاظ على نظافة المركبة وترتيبها بانتظام في الكشف المبكر عن الأعطال ويساهم في إطالة عمر المركبة. تأكد دائماً من نظافة الزجاج الأمامي والخلفي والنوافذ الجانبية والمصابيح الأمامية لرؤية واضحة.
تجنب الركن تحت أشعة الشمس المباشرة: تجنب ركن السيارة تحت أشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة. كلما أمكن، قم بالركن في مناطق مظللة لحماية المركبة من الحرارة الشديدة.