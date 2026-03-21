"الصحة العالمية" تُدين الهجماتِ على الإمارات وجيرانها وتُحذر من كارثة صحية وشيكة

حذر رئيس منظمة الصحة العالمية من أن تصاعد الصراع في جميع أنحاء الشرق الأوسط يشكل مخاطر جدية على الصحة والسلامة العامة، في أعقاب الهجمات الأخيرة على الإمارات ودول عربية أخرى.

في بيان نُشر على منصة X، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إنه عقد اجتماعًا مثمرًا مع السفير جمال المشرخ، الممثل الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث ناقشا الآثار الصحية واسعة النطاق للصراع المتصاعد في الإمارات وعبر المنطقة.

"في الإمارات، أفادت التقارير بمقتل ثمانية أشخاص وإصابة 158 آخرين جراء ضربات صاروخية. وفي عُمان، توفي شخصان على الأقل نتيجة لضربة صاروخية، بينما في الكويت أصيب مسعفان بشظايا أصابت مركز الإسعاف الخاص بهما.

"تعرضت منشآت الطاقة لهجمات في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك في قطر والمملكة العربية السعودية. وهناك أيضًا مخاوف متزايدة في الإمارات وعبر المنطقة من أن الضربات على مثل هذه المواقع قد تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي مرتبطة باستنشاق الدخان السام الناتج عن الحرائق. كما يهدد الضرر الذي يلحق بمحطات تحلية المياه إمدادات المياه، بينما تتعرض الصحة العقلية للناس لضغط متزايد حيث تتعامل المجتمعات مع ضغوط العيش تحت خطر القصف،" قال غيبريسوس.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تدين بشدة هذه الأعمال، معربًا عن قلقه العميق إزاء الخسائر الإنسانية التي لا تزال تفرضها.

وفي اجتماعه مع المشرخ، أشاد رئيس منظمة الصحة العالمية بدولة الإمارات العربية المتحدة على المرونة التي أظهرتها هي وجيرانها العرب في مواجهة وابل الصواريخ المتكرر.

"كما أكدت أنا والسفير المشرخ على الدور المنقذ للحياة لمركز منظمة الصحة العالمية للخدمات اللوجستية لحالات الطوارئ الصحية العالمية ومقره دبي في توصيل الإمدادات الطبية عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وأضاف: "تُعرب منظمة الصحة العالمية عن امتنانها لدعم الإمارات المستمر في الحفاظ على هذه البوابة الإنسانية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، اتفقنا على الحاجة الملحة لتعزيز العمل متعدد الأطراف لحماية صحة ورفاهية جميع الأشخاص المتضررين من النزاعات، بما في ذلك معالجة تحديات الصحة البدنية والعقلية، فضلاً عن المخاطر التي تشكلها الأوبئة والأزمات الأخرى".

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية: "“السلام هو أفضل دواء”"، مؤكداً على الحاجة إلى خفض التصعيد لحماية الأرواح والرفاهية في جميع أنحاء المنطقة.