الصحة الإماراتية: تعزيز ثقة الجمهور بحماية البيانات

قالت مسؤولة رفيعة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن قطاعات الرعاية الصحية والاتصالات والكيانات الأخرى في دولة الإمارات "بحاجة إلى الاستثمار في ثقة الجمهور" عندما يتعلق الأمر بالبيانات، حتى يشعر الناس بالأمان والثقة بأن بياناتهم تُستخدم بمسؤولية.
وقالت الدكتورة ندى المرزوقي، مديرة إدارة الصحة العامة والوقاية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات: "نحن ننظر إلى الحوكمة والابتكار كوجهين لعملة واحدة. وتؤكد استراتيجيتنا الصحية الوطنية على أهمية إنشاء نظام بيئي رقمي صحي وطني متكامل، وقابل للتشغيل البيني، وموثوق به. وهذا يمكّن الذكاء الاصطناعي المبتكر وتحليلات البيانات من العمل في إطار واضح وأخلاقي وآمن."
"في عام 2019، كان لدى الوزارة قانون اتحادي بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الصحي. لذلك فقد وحّد القانون كيفية جمع البيانات ومشاركتها وحمايتها، مع التأكد من أن خصوصية المريض هي محور كل هذا. ومع هذا، من المهم ليس فقط أن يكون لدينا المعايير، ولكننا نحتاج أيضًا إلى الاستثمار في ثقة الجمهور، لذلك لا يكفي نشر كل هذه التقنيات. نحتاج إلى التأكد من أن الناس يشعرون بالأمان، والثقة بأن بياناتهم آمنة وسيتم استخدامها بطريقة مسؤولة، وكذلك لدفع عجلة تقدم صحتهم،"
في وقت سابق من هذا العام، أفادت التقارير بتسريب بيانات مستشفى كبير، مما أدى إلى تعريض ملايين سجلات المرضى للخطر. وتضمنت البيانات معلومات ديموغرافية شخصية، ورقم الهوية الإماراتية، وتفاصيل بطاقات الائتمان، وتاريخهم الطبي.
جاء حديث الدكتورة المرزوقي خلال حلقة نقاش في معرض جيتكس جلوبال 2025 يوم الأربعاء حول موضوع "صياغة الحقبة التالية للصحة الرقمية". كما شارك في حلقة النقاش خالد شريف العوضي، نائب الرئيس الأول للخدمات الرقمية الأساسية وإنترنت الأشياء في "e& International".
وأضافت قائلة: "إن مواءمة الابتكار مع الحوكمة يمكن أن يسرّع بناء ذكاء اصطناعي مسؤول، ويعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص، ويوفر نظامًا متجاوبًا."
وأضافت الدكتورة ندى المرزوقي أن قابلية التشغيل البيني هي العمود الفقري لأي صحة رقمية.
وقالت خلال حلقة النقاش: "لهذا السبب، قمنا في الوزارة ببناء منصة وطنية متكاملة للبيانات الصحية. إنها لا تقتصر فقط على جمع البيانات وربطها وتوحيدها. بل سيتم استخدامها أيضًا لتمكين القرارات القائمة على البيانات، ليس فقط في الرعاية السريرية ولكن أيضًا للوصول إلى سياسات الصحة العامة. هذا مشروع كبير جدًا تعمل عليه الوزارة مع جميع الكيانات الصحية. وسيعتمد نجاح هذا على التعاون، وليس العزلة. وللحصول على قابلية تشغيل بيني موثوقة، نحتاج إلى شراكة قوية بين كيانات الرعاية الصحية وشركات الاتصالات والشركات التقنية الكبرى والمبتكرين المحليين."