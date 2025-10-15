الصحة الإماراتية: تعزيز ثقة الجمهور بحماية البيانات

"في عام 2019، كان لدى الوزارة قانون اتحادي بشأن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القطاع الصحي. لذلك فقد وحّد القانون كيفية جمع البيانات ومشاركتها وحمايتها، مع التأكد من أن خصوصية المريض هي محور كل هذا. ومع هذا، من المهم ليس فقط أن يكون لدينا المعايير، ولكننا نحتاج أيضًا إلى الاستثمار في ثقة الجمهور، لذلك لا يكفي نشر كل هذه التقنيات. نحتاج إلى التأكد من أن الناس يشعرون بالأمان، والثقة بأن بياناتهم آمنة وسيتم استخدامها بطريقة مسؤولة، وكذلك لدفع عجلة تقدم صحتهم،"