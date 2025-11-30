الشيف العالمية "آنا أولسون"..دبي مدينة الإبداع ومشاركة الأفكار

انطلقت فعاليات "مهرجان الكيك" المنتظر في مدينة إكسبو دبي، ليتحول محيط ساحة الوصل إلى وجهة غير مسبوقة لعشاق الحلويات والمخبوزات العالمية والمحلية، وذلك ضمن فعاليات "موسم الوصل". ويستمر المهرجان، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المنطقة، في استقبال آلاف الزوار يومياً حتى 2 ديسمبر 2025.
كيك بيكنك" في أول ظهور بالشرق الأوسط
كانت الفعالية الأبرز في الافتتاح هي انطلاق "كيك بيكنك" الأمريكية الشهيرة، والتي اختارت دبي محطتها الأولى والوحيدة في الشرق الأوسط ضمن جولتها العالمية، تحت شعار "ممنوع الدخول من دون قالب كيك". وتوافد المئات من المشاركين بإبداعاتهم المتنوعة من قوالب الكيك، كيكة الشيفون والكيك المقلوب والكيكات ذات الطبقات المتعددة، في محاولة جماهيرية لتحطيم الأرقام القياسية واحتفاءً بفن الخَبز.
الطهاة النجوم يضيئون المسرح
استقطبت العروض الحية على مسرح المهرجان مشاركة 25 طاهياً عالمياً، حيث افتتح الشيف البريطاني ريتش مايرز، مؤسس "جيت بيكد"، الأضواء بتقديمه عرضاً حياً مبهراً لصنع كيكة الشوكولاتة الأيقونية ذات الـ 24 طبقة.
آنا أولسون تشيد بـ "حلاوة دبي"
كما كان للشيف الكندية الشهيرة آنا أولسون، التي تشارك في المهرجان كإحدى أبرز النجمات، تصريحات خاصة أعربت فيها عن إعجابها بمدينة دبي، مشيدة بـ "طاقة المدينة العالية وود أهلها واستضافتها للعالم". وقدمت أولسون، التي تتولى مهمة التحكيم في بعض مسابقات المهرجان، ملاحظاتها حول تنوع الحلويات المحلية، مشيرة إلى الاختلاف الواضح في عالم الحلويات بين كندا ودبي، وتحديداً في استخدام المكونات المحلية مثل المكسرات والتمر.
وأكدت أولسون أن الحلويات المحلية "ليست مُفرطة الحلاوة، ولكنها غنية بالنكهة"، مبدية اهتماماً خاصاً بـ "استخدامات التمر الجديدة وتركيبات النكهات المختلفة"، ووصفها لـ "كعكة التمر المغطى بالشوكولاتة" بـ "المذهلة". كما أبدت إعجاباً خاصاً بحلوى الكنافة الشرقية، واصفة إياها بأنها "مزيج جميل من القرمشة والقوام الكريمي، المالح والحلو، مع رائحة جميلة ودافئة"، معتبرةً إياها نموذجاً للحلوى المتوازنة.
وقالت أولسون: "زرت دبي قبل 15 عشر عاما، واليوم هي مدينة مختلفة تماما، أشعر بسعادة لما رأيته في هذه المدينة المليئة بالحب، ولأنني عائقة للسفر لتجربة الطعام والحلويات حول العالم، أعتبر تجربتي في دبي مختلفة، فقد اكتشفت نكهات جديدة لم أتوقعها، ولقد أعجبت كثيرا بفكرة استخدام التمر كمحلي للحلويات، كما عرفت بأن التمر والشوكولاتة معا لهما طعم رائع.
اما عن رأيها بمواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها في عالم الخبز والحلويات فتقول:" اليوم باتت مقاطع الفيديو التي نرفعها على مواقع التواصل مؤثرة جدا، ومشجعة للجميع للبدأ برحلة المخبوزات الخاصة بهم، فمن قبل لم يكن عمل الكيك سهلا بالنسبة للجميع، ولكن اليوم الجميع بات يحب خوض التجربة والاستمتاع بالمذاقات الرائعة والمختلفة.
وفي سياق رؤيتها للمهرجان، رأت أولسون أن "مهرجان الكيك" هو مثال رائع على كيفية ربط دبي لثقافات عالم الحلويات، مشيرة إلى أن تنوع أساليب تزيين الكيك التي شاهدتها يعكس جاذبية دبي كمكان جيد لإنشاء عمل تجاري ومشاركة الأفكار"
مسابقة خبز الكيك وأنشطة تفاعلية للزوار
تشتد المنافسة حالياً في مسابقة خبز الكيك للعائلات حيث يتنافس الهواة والمحترفون لاستعراض مهاراتهم في الخَبز أمام لجنة تحكيم دولية، وسط أجواء حماسية ومرحة، كما يستمتع الزوار ببرنامج حافل من الأنشطة التفاعلية المسلية للكبار والصغار.