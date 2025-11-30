الشيف العالمية "آنا أولسون"..دبي مدينة الإبداع ومشاركة الأفكار

كما كان للشيف الكندية الشهيرة آنا أولسون، التي تشارك في المهرجان كإحدى أبرز النجمات، تصريحات خاصة أعربت فيها عن إعجابها بمدينة دبي، مشيدة بـ "طاقة المدينة العالية وود أهلها واستضافتها للعالم". وقدمت أولسون، التي تتولى مهمة التحكيم في بعض مسابقات المهرجان، ملاحظاتها حول تنوع الحلويات المحلية، مشيرة إلى الاختلاف الواضح في عالم الحلويات بين كندا ودبي، وتحديداً في استخدام المكونات المحلية مثل المكسرات والتمر.