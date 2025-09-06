الشيف التركي الشهير بوراك يقطع علاقته بمطعمه في دبي

قطع الشيف التركي الشهير أوزدمير بوراك، المعروف باسم CZN Burak، جميع علاقاته بمطعمه في دبي، مشيرًا إلى عدم سداد مستحقاته المالية وتضرر سمعته، من بين أسباب أخرى. ونشر الشخصية المشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي بيانًا مفصلًا يوضح فيه أسباب هذه الخطوة المتطرفة.
مطعم بوراك CZΝ الواقع في بوليفارد محمد بن راشد تُديره شركة دايفز القابضة، والتي تزعم أن العلامة التجارية للمطعم تدير عشرة فروع في تسع دول.
وقال في بيان نشره يوم الجمعة: "أصبحت هذه العلاقة غير قادرة على الاستمرار اقتصاديا وقانونيا وأخلاقيا من وجهة نظري".
وأوضح أن الشركة ارتكبت عدة مخالفات، من بينها "تأخير وسوء استكمال المدفوعات"، و"الانتهاكات المتكررة للعقد" رغم التنبيهات، و"سوء إدارة العلامة التجارية"، وهو ما زعم أنه أضر بسمعته وبعلامته.
ويأتي هذا البيان الجديد بعد ثلاثة أيام من نشر بوراك مقطع فيديو لأول مرة لمتابعيه الذين يزيد عددهم على 52 مليونًا على موقع إنستغرام، يؤكد فيه أنه لا تربطه أي علاقات قانونية أو تجارية مع أي شركة في دبي.
في عام 2023، رفع بوراك دعوى قضائية ضد والده بتهمة اختلاس الأموال والحصول على قروض وبيع حقوق مطعم كان يملكه بملايين الدراهم.
في المقابل، أصدرت شركة دايفز بياناً أوضحت فيه أنها "المالك القانوني والوحيد والحصري" لحقوق بوراك CZΝ، والشيف بوراك، وغيرها من العلامات ذات الصلة في جميع الدول خارج تركيا. كما أكدت أنها "ملتزمة باستقبال الضيوف" في جميع فروعها، وأن هناك المزيد من الافتتاحات قيد التخطيط.
وزعمت الشركة أن العلامة التجارية تطورت إلى "قصة نجاح عالمية" في غضون خمس سنوات فقط بفضل "الاستثمار والإدارة الاستراتيجية" للشركة.
وفي بيانها، كتبت شركة دايفز القابضة أنه على الرغم من أن بوراك كان الوجه الإعلاني للعلامة التجارية، فإن "جميع العمليات التشغيلية - بما في ذلك تطوير القائمة، واستراتيجيات التسويق، والتوسع الدولي - تم توجيهها وإدارتها من قبل فرق دايفز القابضة" - وهو النهج الذي قالوا إنه ساعد في استقرار العلامة التجارية واستدامتها.
تم افتتاح مطعم بوراك CZN لأول مرة في عام 2021، وحظي بشعبية كبيرة واستقبل العديد من الضيوف البارزين بما في ذلك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ولاعب كرة القدم كريستيانو رونالد، ومقاتل فنون القتال المختلطة حبيب نورماغوميدوف.
انتشر على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشيف التركي بوراك، يُحضّر فيه أطباقًا تركية وشرق أوسطية كبيرة الحجم، بوجهٍ دائم الابتسامة. وكثيرًا ما كان يتبرع بهذه الوجبات الكبيرة للمحتاجين. في عام ٢٠٢٣، وبعد زلزالٍ مدمرٍ في تركيا، سافر من الإمارات العربية المتحدة إلى المناطق المتضررة لطهي أطباقٍ للمتضررين.
وفي مذكرته المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، كتب أن قيمة علامته التجارية ومصداقيته الشخصية ومكانته العامة تضررت بسبب الإدارة السيئة لشركة دايف هولدينج.
وقال: "بوراك CZΝ - الشيف بوراك ليست مجرد علامة تجارية؛ إنها قصة حياة بُنيت بجسدي، وعملي، ووجهي، وروحي، وصدق مشاعري. لقد وُلدت هذه العلامة من الرابط الذي أنشأته مع الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الابتسامات التي تبادلناها على المائدة، ومن العلاقات التي بنيتها شخصياً على أرض الواقع. لقد نمت بعرق وجهي وأنا أسكب الأرز أمام الكاميرات. وارتقت بفضل الصلة الصادقة التي بنيتها مع ضيوف من كل ركن في تركيا ومن جميع أنحاء العالم. لست كما يُقال مجرد "وجه" لهذه العلامة التجارية، بل أنا العلامة نفسها".
واختتم رسالته بالقول إنه سيرفض أي محاولة لتقديم علامة تجارية نمت معه "كمنتج يديره آخرون خلف الكواليس" بينما يتم تقليص دوره إلى "سفير للعلامة التجارية".