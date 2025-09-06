الشيف التركي الشهير بوراك يقطع علاقته بمطعمه في دبي

وقال: "بوراك CZΝ - الشيف بوراك ليست مجرد علامة تجارية؛ إنها قصة حياة بُنيت بجسدي، وعملي، ووجهي، وروحي، وصدق مشاعري. لقد وُلدت هذه العلامة من الرابط الذي أنشأته مع الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي، من الابتسامات التي تبادلناها على المائدة، ومن العلاقات التي بنيتها شخصياً على أرض الواقع. لقد نمت بعرق وجهي وأنا أسكب الأرز أمام الكاميرات. وارتقت بفضل الصلة الصادقة التي بنيتها مع ضيوف من كل ركن في تركيا ومن جميع أنحاء العالم. لست كما يُقال مجرد "وجه" لهذه العلامة التجارية، بل أنا العلامة نفسها".