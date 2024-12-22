الشيخ زايد والاستدامة: تحويل الصحراء إلى بيئة زراعية مزدهرة

وتحتل أشجار القرم الآن 155 كيلومترًا مربعًا من ساحل الإمارات العربية المتحدة. ومع نمو الدولة ونمو أشجار القرم ونموها، دعا الأب المؤسس الخبراء الذين زعموا ذات يوم أن الزراعة لن تنجح في الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لفيلم وثائقي بثه مكتب أبوظبي للإعلام. وقد "فوجئ الخبراء بما رأوه"، وأدركوا أن الشيخ زايد كان متعلمًا وواسع الاطلاع ومستعدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.