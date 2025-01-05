الشيخة هند تتلقى تكريماً مؤثراً من شرطة دبي النسائية

وفي هذا العام، وخلال الاحتفال بيوم الجلوس، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زوجته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.