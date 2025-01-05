الشيخة هند تتلقى تكريماً مؤثراً من شرطة دبي النسائية
اجتمعت نساء شرطة دبي للتعبير عن "امتنانهن الكبير" لسمو الشيخة هند يوم السبت 4 يناير.
وفي هذا العام، وخلال الاحتفال بيوم الجلوس، كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، زوجته سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم.
في مقطع فيديو مؤثر على X، ظهرت نساء في الشرطة يؤدين عروضاً عسكرية بينما قامت امرأة بالتعليق الصوتي على المقاطع.
ووصف الراوي في الفيديو سمو الشيخة هند بأنها أم العطاء والكرم و"رمز الخير والعطاء"، وسلطت الهيئة الضوء على "مبادراتها الإنسانية ومساهماتها الكبيرة" و"دعمها اللامحدود".
شاهد الفيديو باللغة العربية أدناه:
وفي الفيديو، وقف الضباط أخيرا في تشكيل لنطق عبارة "شكرا للشيخة هند"، باللغة العربية، تقديرا لـ"دورها الرائد في مسيرتهم العسكرية".
وفي وقت سابق من اليوم، أطلقت سمو الشيخة هند برنامجا عائليا جديدًا يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحسين نوعية الحياة وتشجيع التوازن بين العمل والحياة من خلال تقديم الدعم المالي والاجتماعي والتعليمي.