الشيخة مهرة تعلن طلاقها على "إنستغرام" وتثير تفاعلاً كبيراً

ولا تستطيع صحيفة الخليج تايمز التحقق ممّا إذا كان الزوجان مطلقين الآن.

لكن المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لاحظوا أيضاً أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما معاً، بما في ذلك صور زفافهما.

وفي يونيو 2023، شاركت سموالشيخة مهرة إطلالتها الساحرة والأشبه بقصص الخيال من جلسة تصوير حفل زفافها على إنستغرام، والتي تم حذف معظمها منذ ذلك الحين.

والصور الوحيدة المتبقية على حسابها تظهر مهرة وهي ترتدي ثوباً مذهلاً ومطرزاً، وتبدو رائعة في فستان هوت كوتور من تصميم إيزرا كوتور. وكان فستان زفافها الفاخر مزيناً بحجاب شبكي وعقد فاخر من الماس.