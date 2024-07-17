الشيخة مهرة تعلن طلاقها على "إنستغرام" وتثير تفاعلاً كبيراً
صدمت سموالشيخة مهرة بنت صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أميرة دبي، جمهورها بعد إعلان طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الليلة الماضية.
وأعلنت سموالشيخة مهرة طلاقها على إنستغرام يوم الثلاثاء، وكررت ذلك ثلاث مرات بالطريقة التقليدية المعتادة للأزواج المسلمين. وقد أثار هذا المنشور تفاعلاً هائلاً بين متابعيها، حيث طرح البعض أسئلة لا يمكن إلا للزوجين الإجابة عليها.
اقرأ المنشور أدناه:
ولا تستطيع صحيفة الخليج تايمز التحقق ممّا إذا كان الزوجان مطلقين الآن.
لكن المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي لاحظوا أيضاً أن الزوجين ألغيا متابعة بعضهما البعض وحذفا صورهما معاً، بما في ذلك صور زفافهما.
وفي يونيو 2023، شاركت سموالشيخة مهرة إطلالتها الساحرة والأشبه بقصص الخيال من جلسة تصوير حفل زفافها على إنستغرام، والتي تم حذف معظمها منذ ذلك الحين.
والصور الوحيدة المتبقية على حسابها تظهر مهرة وهي ترتدي ثوباً مذهلاً ومطرزاً، وتبدو رائعة في فستان هوت كوتور من تصميم إيزرا كوتور. وكان فستان زفافها الفاخر مزيناً بحجاب شبكي وعقد فاخر من الماس.
وقبل ستة أسابيع، نشرت سمو الشيخة مهرة رسالة أخرى غامضة، شاركت فيها صورة مع ابنتها وعلقت عليها: "نحن الاثنان فقط".
وأعلنت سمو الشيخة مهرة والشيخ مانع عن زواجهما رسمياً في أبريل 2023، وفي مايو 2024، رحبا بطفلتهما الأولى.