الشيخة لطيفة تحتفي بالمرأة العربية: قائدة ورائدة في كل المجالات

"هذه المرأة دخلت مجال الطب في وقت كان من النادر فيه أن تشغل النساء مثل هذه الأدوار. أسست أول مستشفى ميداني، وقادت طائرة في عام 1933. وفي الأربعينيات، أصبحت عالمة ذرية، وبحلول الخمسينيات بدأت في استكشاف الفضاء. في عام 2021، حققت إنجازاً تاريخياً كأول رائدة فضاء عربية. وخلال مسيرتها، تميزت أيضاً في الأدب وفازت بجائزة نوبل للسلام. إنها رحلة استثنائية بكل المقاييس، ونحن هنا اليوم لنحتفي بهذه المرأة العربية المُلهمة."

وأشارت إلى أن المرأة العربية كانت قوة رائدة تركت بصمة لا تمحى على العالم.