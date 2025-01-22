الشيخة لطيفة: التنوع الثقافي في دبي نموذج عالمي فريد
قالت سموالشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه التحديد، تتمتع بنسيج اجتماعي مثير للاهتمام للغاية يضم أشخاصاً من أكثر من 180 دولة، مما يسمح للجميع بالاحتفاظ بممارساتهم وهويتهم والتعايش دون الاندماج في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سموالشيخة لطيفة خلال حلقة نقاشية في المنتدى الاقتصادي العالمي يوم الأربعاء: "الثقافة جزء مهم للغاية من النسيج الاجتماعي. إنها الخيط الذي يربط المجتمعات. إنها تصوغ الهوية وتخلق القيم وتربط الناس وتجمعهم معًا. داخل الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا دبي، هناك نسيج اجتماعي مثير للاهتمام للغاية من الناس من أكثر من 180 دولة يعيشون ويعملون في دبي. إنهم يعيشون بشكل متماسك للغاية في المجتمع".
وأضافت أن "هذا نموذج مختلف عن أي مكان آخر في العالم لأنهم لا يضطرون إلى الاندماج مع ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعايش مع الناس، ولكنهم يحظون بالاحترام لاحتفاظهم بهويتهم الثقافية وممارساتهم الثقافية الخاصة ويتم الاحتفال بهم لذلك".
وقالت خلال حلقة نقاشية حول موضوع "التعاون من أجل العصر الذكي": "لدينا الكثير من الاحتفالات الثقافية المختلفة التي نشاركها معهم في دبي من جميع أنحاء العالم. نحتفل بعيد ديوالي وعيد الميلاد ونحتفل أيضًا بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الثقافية. وهذا يساهم حقًا في هوية كيفية عمل دبي ويقدم طريقة فريدة جدًا للقيام بالأشياء".
هدف واحد
وأوضحت أن هناك "هدفًا شاملاً واحدًا داخل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا حكومة دبي، والذي يغذي كل استراتيجية وكل خطة وهو سعادة ورفاهية شعب دبي وخلق نوعية حياة أفضل لشعب دبي".
وقالت الشيخة لطيفة: "عندما نبدأ في صياغة استراتيجياتنا أو خططنا، يكون لدينا خياران - الأول هو النظر إلى ما فعله الآخرون ومقارنة أفضل الممارسات مرة أخرى وتحقيق ما حققه الآخرون بالفعل. والثاني - وهو ما اخترنا القيام به - هو إعادة النظر في الصناعة والنظر في ما يحتاجه شعبنا ".
ثقة قوية في القطاع الخاص
وأشارت الشيخة لطيفة إلى أن دبي تولي أهمية كبيرة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما أدى إلى ثقة قوية جداً من جانب القطاع الخاص في الحكومة.
وقالت خلال المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 في دافوس: "في كل اجتماع حضرته مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أكد سموه على أهمية العمل مع القطاع الخاص. ومن تجربتي، أصبحت الحكومة الآن في وضع يسمح لها بالتحرك بنفس السرعة - إن لم تكن أسرع - من القطاع الخاص".
وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، إن دولة الإمارات العربية المتحدة، ودبي على وجه التحديد، تتمتع بنسيج اجتماعي مثير للاهتمام للغاية يضم أشخاصاً من أكثر من 180 دولة، مما يسمح للجميع بالاحتفاظ بممارساتهم وهويتهم والتعايش دون الاندماج في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت خلال حلقة نقاشية حول موضوع "التعاون من أجل العصر الذكي": "لدينا الكثير من الاحتفالات الثقافية المختلفة التي نشاركها معهم في دبي من جميع أنحاء العالم. نحتفل بعيد ديوالي وعيد الميلاد ونحتفل أيضًا بالمناسبات الوطنية والاحتفالات الثقافية. وهذا يساهم في هوية كيفية عمل دبي ويقدم طريقة فريدة للقيام بالأشياء".
وأضافت أنه بفضل الاستثمارات التي استثمرتها الحكومة في البنية التحتية عبر مختلف الصناعات مثل التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة، فقد اكتسبت ثقة القطاع الخاص. "في صناعتي الثقافية، يتم تنفيذ معظم المبادرات - إن لم يكن كلها - من قبل القطاع الخاص. ويرجع هذا إلى حد كبير إلى الثقة التي يتمتعون بها في الحكومة".