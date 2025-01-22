الشيخة لطيفة: التنوع الثقافي في دبي نموذج عالمي فريد

وقالت الشيخة لطيفة: "عندما نبدأ في صياغة استراتيجياتنا أو خططنا، يكون لدينا خياران - الأول هو النظر إلى ما فعله الآخرون ومقارنة أفضل الممارسات مرة أخرى وتحقيق ما حققه الآخرون بالفعل. والثاني - وهو ما اخترنا القيام به - هو إعادة النظر في الصناعة والنظر في ما يحتاجه شعبنا ".