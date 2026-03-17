الشيخة لطيفة: استهداف الإمارات ضريبة نموذج "تعايش" يخشاه دعاة الفوضى

في الوقت الذي تصد فيه دولة الإمارات هجمات انتقامية ناتجة عن تداعيات الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، سارع قادة البلاد لطمأنة السكان وتعزيز الأمن، مؤكدين أن سلامة المواطنين والمقيمين تظل على رأس الأولويات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة قد وجه كلمة للسكان في 7 مارس عقب الهجمات الإيرانية الأخيرة، مؤكداً أن السلطات ستؤدي واجبها في الدفاع عن الوطن وشعبه.

وقال سموه: "اعذرونا إن لم نكن عند مستوى التوقعات، فنحن في وقت حرب. أعدكم بأننا سنفي بمسؤوليتنا في حمايتكم — أنتم شعبنا وعائلاتنا".

جاءت تصريحات سموه خلال زيارة قام بها للمصابين في الهجمات. وفي المستشفى، شوهد سموه وهو يمسك بأيدي الجرحى ويمسح على رؤوسهم بلطف، ويتحدث معهم ومع عائلاتهم في لحظة هادئة من الطمأنينة.

وأضاف سموه: "اعلموا أن جلد الإمارات سميك ولحمها مر — لا يمكن لأحد أن يؤذينا. سنظل دائماً مسؤولين عن مواطنينا وعن عائلتنا الثانية، المقيمين".

وبناءً على هذه الرسالة التي تعكس المرونة والوحدة، كتبت سموالشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون، مقالاً قوياً بعنوان "في مواجهة الحرب، الإمارات تختار الاستمرارية"، تأملت فيه القيم الجوهرية للدولة والتزامها الراسخ بالتعايش.

وتذكرت سموها كيف كان من الطبيعي بالنسبة للأطفال الإماراتيين في دبي الدراسة جنباً إلى جنب مع زملاء من أكثر من 100 جنسية، حيث كان التنوع ببساطة جزءاً من الحياة اليومية. كان يتم تقبل الاختلافات في المظهر واللغة والثقافة دون تساؤل، ونشأت الصداقات في بيئة محددة بالانفتاح والتجارب المشتركة.

وأشارت إلى أن الهجمات التي شهدتها الإمارات في الأسابيع الأخيرة تتناقض تماماً مع نموذج التسامح والتعايش الذي نشأت عليه.

وبالعودة بذاكرتها إلى طفولتها، أوضحت أن ما كان يبدو عادياً في السابق يبرز الآن كشيء استثنائي حقاً — بيئة تم رعايتها بعناية لتكون شاملة للجميع في عالم يزداد فيه الخوف والانقسام.

وقالت: "أتذكر الاستماع إلى أفراد من جيل والديّ وهم يتحدثون الأردية والهندية والفارسية بطلاقة، وينتقلون بسلاسة بين اللغات اعتماداً على من يتحدثون إليه. لم يتم تقديم هذا أبداً على أنه شيء خارق للعادة؛ لقد كان نوعاً من اللباقة، وعلامة على القبول، ورغبة في ملاقاة الآخرين حيثما كانوا".

وأضافت سمو الشيخة لطيفة أن الانفتاح والتسامح لطالما كانا في قلب المجتمع الإماراتي، ويشكلان ركائز أساسية لمجتمعات بنيت على التواصل والاحترام المتبادل.

وتأملت في مسيرة الإمارات، مشيرة إلى أن الحياة للأجيال السابقة في الصحراء لم تكن سهلة على الإطلاق. فمنذ بداياتها كمستوطنة صغيرة بجانب خور دبي — تقتات على الصيد والتجارة والغوص بحثاً عن اللؤلؤ — نمت الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً للتجارة والثقافة. وأكدت أن هذا التحول صاغ مجتمعاً يفهم قيم "الأمل، والخسارة، والحاجة إلى إعادة البناء من الصفر".

وقالت: "نحن لا نعتبر ما وصلنا إليه أمراً مفروغاً منه، لأننا ندرك الجهد الذي تطلبه الوصول إلى هنا، ونعرف ما سيتطلبه الأمر للاستمرار في حماية أسلوب حياتنا والمضي قدماً. وبسبب تاريخنا، لدينا براعة في الازدهار وسط التحديات؛ الشدائد لا تكسرنا، بل تزيدنا قوة".

وبالانتقال إلى ما يحدث حالياً في الإمارات والمنطقة بشكل أوسع، سلطت سمو الشيخة لطيفة الضوء على أن الخليج العربي وما وراءه واجه خلال الأسبوعين الماضيين ما وصفته بـ "وابل من الهجمات المتهورة والعدائية الصارخة" التي شملت صواريخ إيرانية وطائرات مسيرة مسلحة.

وأشارت إلى أن الإمارات "تحملت العبء الأكبر" من هذه الضربات، واستجابت بنظام دفاعي عالي الدقة اعترض أكثر من 95% من التهديدات القادمة.

وأكدت أنه من خلال القيام بذلك، أثبتت الإمارات ليس فقط قوة الحكم وبيئة الأعمال الديناميكية ونموذج التعايش، بل أظهرت أيضاً امتلاكها لبعض من أكثر قدرات الدفاع الجوي والاستجابة للطوارئ تقدماً في العالم.

وشددت سمو الشيخة لطيفة على أن جوهر رؤية الإمارات يكمن في أولوية بسيطة وواضحة: "ضمان أعلى جودة حياة ممكنة لشعب دولة الإمارات". وأوضحت أن ذلك يشمل حماية الأمن والأمان، وتوسيع نطاق الوصول إلى الفرص، وتوفير تعليم ورعاية صحية عالية الجودة — وكل ذلك يرتكز على احترام كرامة الإنسان.

وأضافت أن القيادة في الإمارات هي "قيادة شخصية وعميقة"، متجذرة في الثقة والحس القوي بالواجب. وأشارت إلى أن قادة البلاد يسترشدون بمسؤولية عميقة تجاه رفاهية وازدهار الأمة وشعبها، وهو التزام يقابل بالثقة والاحترام والتقدير العالي من الجمهور.

وعلى حد تعبيرها، أوضحت الشيخة لطيفة أنه "بات من الواضح الآن أن أحد الأسباب الجوهرية لتلقي الإمارات غالبية الهجمات الإيرانية الشنيعة هو أنها تقدم للعالم نموذجاً للانسجام يتناقض بشكل صارخ مع واقع المهاجمين وأيديولوجياتهم، التي تقتات على الفوضى في المنطقة".

وأشارت إلى أن الإمارات أصبحت نموذجاً للتسامح، حيث تعيش وتزدهر ما يقرب من 200 جنسية في ثقافة من الاحترام المتبادل والتفاني القوي في صون كرامة الإنسان. وأضافت أن الإنجازات الفردية تساهم في الخير الجماعي، وأن نجاح دولة واحدة في المنطقة يمكن أن يخلق فرصاً وزخماً لجيرانها.

وقالت الشيخة لطيفة إن أكثر ما أثار إعجابها منذ بدء الصراع هو مرونة الشعب الإماراتي وتضامن المقيمين في الدولة. وسلطت الضوء على الصمود الجماعي والدعم الصادق الذي أظهره الجميع لقيادة الأمة، واصفة إياه بأنه تعبير قوي عن الانتماء. وأشارت إلى أن "هذه المشاعر عبر عنها أشخاص وجدوا الأمن والأمان والمساحة لبناء حياة ذات معنى في هذا البلد".

كما تأملت سموها في لقاء حديث لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مشيرة إلى قناعته الراسخة بأن الإمارات ستخرج أقوى من هذا التحدي.

وقالت إن كلماته تعكس جانباً جوهرياً من شخصية الأمة: "لقد اخترنا دائماً الحكمة على الاندفاع، والحوار على التصعيد".

وذكرت الشيخة لطيفة أن وضع سلامة الناس واستقرار الوطن أولاً "ليس تنازلاً بل مسؤولية". وشددت على أن القوة الحقيقية تكمن في الحفاظ على الهدوء تحت الاستفزاز ومواجهة التحديات بصمود ثابت.

وفي الختام، وجهت سمو الشيخة لطيفة رسالة عزم، متعهدة بأن الإمارات ستخرج أقوى: "في دولة الإمارات وفي دبي، لا ندعي الكمال؛ فنحن نتعلم باستمرار. ما يميزنا هو التزامنا وجهدنا اليومي لتحسين أنظمتنا، وتقوية مؤسساتنا، واتخاذ القرارات التي تخدم الناس الذين يضعون ثقتهم فينا. سنخرج من هذا التحدي أقوى ونمضي قدماً بثقة، مواصلين تطوير وتعزيز ما بنيناه. سنتحد ونبني مستقبلاً أفضل، رغم القوى التي تسعى لتقسيم وتدمير حاضرنا".