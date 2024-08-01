الشقيقتان"زمزم وغلا" تدافعان عن لقبي الفنون القتالية

تستعد الشقيقتان زمزم وغلا الحمادي للدفاع عن لقبي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في منافسات النسخة الجديدة 2024 من 6 إلى 10 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وبرزت زمزم الحمادي “ 17 “ عاماً في النسخة الماضية للبطولة إثر فوزها باللقب في فئة الشباب” ب” في وزن 52 كجم بعد تفوقها اللافت على البطلة الأوكرانية كيرا فولياشينكو بقرار إجماع الحكام الثلاثة.

وقالت إنها تضع في تقديرها التحدي الذي ينتظرها في هذه النسخة، وتدرك في الوقت نفسه أن المنافسة ستكون على أشدها بين المشاركات من 45 دولة، آخذة في الاعتبار رفع علم الدولة في منصة التتويج على غرار ما فعلت العام الماضي، خاصة أن تفوقها كان أمام لاعبات يمتلكن القدرات العالية مثل الأنغولية مايرا لومس والأيرلندية أولفيا بابياس، وصولاً إلى المواجهة القوية مع الأوكرانية كيرا فولياشينكو".

وأضافت “ أشارك في هذه النسخة بمنافسات وزن 52 كجم، وفي الفترة الماضية كانت هناك مراحل عدة من الاستعدادات، وأشعر بأن الأمور جيدة للغاية وبشغف كبير انتظر انطلاق المنافسات” متمنية أن تكون هذه النسخة محطة جديدة للفوز باللقب وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً في الفنون القتالية.

وقالت غلا الحمادي " 15" عاماً الفائزة بذهبية النسخة الماضية في فئة الشباب “ب” في وزن 40 كجم أنها تتطلع لأداء قوي في النسخة الجديدة للبطولة يساعدها على التفوق والحفاظ على اللقب برغم المواجهات القوية التي تنتظرها.

وأشارت إلى أنها تابعت الإعداد للبطولة في الفترة السابقة بتمارين صباحية ومسائية حتى تحقق أفضل درجات الاستعداد لخوض النزالات المرتقبة في النسخة الجديدة انطلاقاً من تفوقها في البطولة الماضية على الهندية يزن سونا، ثم الأوزبكية مارفت كاميلوفا وحصد الميدالية الذهبية. للدفاع عن لقبي بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين في منافسات النسخة الجديدة 2024 من 6 إلى 10 أغسطس المقبل في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي.

وبرزت زمزم الحمادي “ 17 “ عاماً في النسخة الماضية للبطولة إثر فوزها باللقب في فئة الشباب” ب” في وزن 52 كجم بعد تفوقها اللافت على البطلة الأوكرانية كيرا فولياشينكو بقرار إجماع الحكام الثلاثة.

وقالت إنها تضع في تقديرها التحدي الذي ينتظرها في هذه النسخة، وتدرك في الوقت نفسه أن المنافسة ستكون على أشدها بين المشاركات من 45 دولة، آخذة في الاعتبار رفع علم الدولة في منصة التتويج على غرار ما فعلت العام الماضي، خاصة أن تفوقها كان أمام لاعبات يمتلكن القدرات العالية مثل الأنغولية مايرا لومس والأيرلندية أولفيا بابياس، وصولاً إلى المواجهة القوية مع الأوكرانية كيرا فولياشينكو".

وأضافت “ أشارك في هذه النسخة بمنافسات وزن 52 كجم، وفي الفترة الماضية كانت هناك مراحل عدة من الاستعدادات، وأشعر بأن الأمور جيدة للغاية وبشغف كبير انتظر انطلاق المنافسات” متمنية أن تكون هذه النسخة محطة جديدة للفوز باللقب وتعزيز ريادة الإمارات عالمياً في الفنون القتالية.

وقالت غلا الحمادي " 15" عاماً الفائزة بذهبية النسخة الماضية في فئة الشباب “ب” في وزن 40 كجم أنها تتطلع لأداء قوي في النسخة الجديدة للبطولة يساعدها على التفوق والحفاظ على اللقب برغم المواجهات القوية التي تنتظرها.

وأشارت إلى أنها تابعت الإعداد للبطولة في الفترة السابقة بتمارين صباحية ومسائية حتى تحقق أفضل درجات الاستعداد لخوض النزالات المرتقبة في النسخة الجديدة انطلاقاً من تفوقها في البطولة الماضية على الهندية يزن سونا، ثم الأوزبكية مارفت كاميلوفا وحصد الميدالية الذهبية.