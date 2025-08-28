الشفافية أولاً: خبراء يطالبون بإعطاء العملاء حرية الاختيار بين الذكاء الاصطناعي والبشر

أكد عدد من المسؤولين التنفيذيين في قطاعات مختلفة بالإمارات أن على العملاء أن يكونوا قادرين على اختيار التحدث مع ممثل بشري أو مع خدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأن يتم إبلاغهم بوضوح عندما يتحدثون مع نظام ذكي بدلاً من إنسان.

وأوضح الخبراء أن العملاء يجب أن يعرفوا المنطق وراء التوصيات التي يقدمها الذكاء الاصطناعي.