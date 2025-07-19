"الشفاء المصمّم خصيصاً: العلاج التجانسي في الإمارات يقدم بديلاً طبيعياً وآمناً

بعد أن قيل لها إنها بحاجة إلى استئصال الرحم بسبب الأورام الليفية، وجدت امرأة مسارًا للشفاء من خلال العلاج المثلي (الهوميوباثي).

ومع تحسن أعراضها خلال شهرين، وانكماش الأورام الليفية بشكل ملحوظ حتى لم يتبقَ سوى ورم ليفي صغير، أوضح الخبراء أن الهوميوباثي يقوم على تنشيط جهاز تنظيم الذات في الجسم لتحقيق الشفاء طويل الأمد.

المرأة، وهي أم تبلغ من العمر 46 عامًا تقيم في دبي (طلبت عدم الكشف عن اسمها)، كانت تعاني من عدة أورام ليفية كبيرة — حوالي خمسة أورام داخل الرحم — بالإضافة إلى إصابتها بمرض السكري. كانت هذه الأورام تؤثر سلبًا على حياتها، مسببة نزيفًا متكرّرًا، وفي النهاية لم يكن أمامها خيار سوى الخضوع لعملية جراحية لإزالة الرحم بحسب توصية الأطباء.

وفي العادة، لا تظهر أعراض عند معظم النساء المصابات بالأورام الليفية، لكن الأعراض الشائعة تشمل: نزيفًا حادًا أو مطولًا في الدورة الشهرية، نزيفًا بين الفترات، ضغطًا أو ألمًا في الحوض، ألمًا أسفل الظهر، تكرار التبول، ألمًا أثناء الجماع، وصعوبة في الحمل. وفي الحالات الحادة، يمكن أن تؤدي الأورام الليفية إلى فقر الدم بسبب فقدان الدم.

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