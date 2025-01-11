الشغف يقود مواطن إلى امتلاك 60 سيارة كلاسيكية

وللحفاظ على شغفه، بنى الشامسي علاقات قوية في مختلف أنحاء العالم. فمن اليابان إلى البرازيل، نجح في بناء علاقات ساعدته في تحديد أماكن المركبات والأجزاء النادرة. كما ساهم سفره المتكرر، الذي بلغ 29 رحلة إلى اليابان وحدها، في تعميق فهمه لمجتمع السيارات العالمي وتعريفه بهواة السيارات من ذوي التفكير المماثل. وقال الشامسي: "لقد عرّفتني هذه الهواية على العديد من الأشخاص الرائعين من بلدان مختلفة. إنه أمر أفتخر به حقًا لأنه لا يتعلق بالسيارات فحسب؛ بل يتعلق ببناء العلاقات".