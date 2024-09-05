الشركات الإماراتية تحتفظ بالمواهب بزيادة الحوافز

تقول نيكي ويلسون من شركة جيني للتوظيف، إن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يختارون القيام بأعمال جانبية ويتجهون للاستثمارات وما إلى ذلك من أجل زيادة دخلهم. "ولكن ليست كل الطرق مرصوفة بالذهب ... في الواقع، نادراً ما يكون هناك أي منه. إذا ركز الناس على وظائفهم فقد يكسبون المزيد من المال أو يحصلون على المزيد من الفرص. أرى تشتتاً متزايداً للغاية ضمن القوة العاملة من هذا الجيل، وهم مدفوعين بوسائل التواصل الاجتماعي".