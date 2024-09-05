الشركات الإماراتية تحتفظ بالمواهب بزيادة الحوافز

تعمل بعض الشركات في دولة الإمارات على توسيع نطاق الحوافز القائمة على العمولة لتمتد إلى ما هو أبعد من فرق المبيعات بل وتشمل مكافأة الموظفين الآخرين على الأداء الاستثنائي، وتساعد هذه المبادرة الشركات في الإمارات العربية المتحدة على الاحتفاظ بأفضل المواهب المتاحة بينما يستفيد الموظفون من الدخل الإضافي وسط ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد.
قالت "نيكي ويلسون"، مالكة ومديرة شركة "جيني للتوظيف" "Genie Recruitment": "لقد شهدنا ارتفاعاً في العمولات/المكافآت للموظفين خارج قسم المبيعات. وقد يتم تحديد قدرها بناءً على أداء الأعمال أو المؤشرات الرئيسية للقسم، وقد تكون مبنية أيضاً على رضا العملاء في مجالات البيع بالتجزئة أو تلك التي تركز على خدمة العملاء".
يقول "جيجار ساجار"، المؤسس والشريك في شركة التوظيف "تالنت هاير" "Talent Higher"، إن الموظفين يبحثون دائماً عن وظائف بها حوافز في أماكن تسمح لهم بكسب دخل إضافي مرتبط بالأداء.
يقول رائد الأعمال المتعددة، ساجار: "في العادة، كانت العمولات تقدم بشكل أساسي لوظائف المبيعات، والآن نحن نشهد توجهاً جديداً حيث يبحث الأشخاص الذين يعملون في الخدمات والعمليات عن وظائف تكون فيها الحوافز مرتبطة بمؤشرات الأداء الرئيسية. وبشكل غير مباشر، يبحثون عن طرق لزيادة دخلهم ليس على حساب العمل، بل من خلال تقديم الجودة للشركة حتى تكسب الشركة المال وهم يريدون الحصول على حصة منه".
ارتفعت تكلفة المعيشة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات وغيرها.
وقال ساجار في مقابلة مع صحيفة خليج تايمز، يحرص الموظفون جداً على إيجاد خيارات لكسب دخل إضافي من مؤسساتهم.
وأوضح: "إنهم يتولون مهام إضافية في المؤسسة، بدلاً من البحث عن مهمة ثانية في شركة مختلفة. إنهم يبحثون بشكل غير مباشر عن أعمال أخرى مع نفس صاحب العمل. يدمج الموظفون وظيفتين حتى يتمكنوا من تحقيق دخل أعلى قليلاً. كما تقدم الشركات ذلك أيضاً لأنها ربما لا تريد دفع راتبين، وبهذه الطريقة يوفر صاحب العمل أيضاً المال".
ثانياً، قال إن الموظفين بدأوا في القيام بأعمال جانبية وعمل مستقل.
"لا نرى الكثير من الأشخاص الذين يعملون في وظيفتين أو ثلاث وظائف في الإمارات العربية المتحدة. إنهم يعملون بوظيفة واحدة، ولكن الكثير من الموظفين يستخدمون أي مجموعة مهارات لديهم ويقدمون خدمات عبر العمل الحر. على سبيل المثال، يبيع المصممون الجرافيكيون قطعاً فنية رقمية على منصات التجارة الإلكترونية لكسب دخل إضافي. هذا النوع من مصادر الدخل الثانية ينمو بشكل هائل. كما نرى أيضاً نمواً هائلاً في عدد العاملين المستقلين ورواد الأعمال المنفردين - أي شركة الشخص الواحد."
وقال ساجار إنه مع ارتفاع تكاليف المعيشة، عاد الموظفون إلى التخطيط لخفض المصروفات. "أرى الناس يتشاركون في ركوب السيارات ويقلصون حجم السكن، إنهم لا يهدرون الأموال أبداً بعد الآن. وبالنسبة للتسوق، يمكنك أيضاً ملاحظة أن الناس يبتعدون قليلاً عن العلامات التجارية الباهظة الثمن، بل هم ملتزمون بشراء الأغراض الهامة والمناسبة فقط".
تقول نيكي ويلسون من شركة جيني للتوظيف، إن هناك زيادة في عدد الأشخاص الذين يختارون القيام بأعمال جانبية ويتجهون للاستثمارات وما إلى ذلك من أجل زيادة دخلهم. "ولكن ليست كل الطرق مرصوفة بالذهب ... في الواقع، نادراً ما يكون هناك أي منه. إذا ركز الناس على وظائفهم فقد يكسبون المزيد من المال أو يحصلون على المزيد من الفرص. أرى تشتتاً متزايداً للغاية ضمن القوة العاملة من هذا الجيل، وهم مدفوعين بوسائل التواصل الاجتماعي".
وأشارت إلى أن هناك الكثير من "المتنقلين عبر الوظائف" الذين يغيرون وظائفهم لزيادة دخلهم، لكنها حذرت من أن ذلك قد يضر بفرص العمل المستقبلية للمرشحين.
"نرى الكثير من حالات "التنقل بين الوظائف" وربما يزيد هذا من الدخل على المدى القصير، ولكن يمكن أن يكون ضاراً جداً بالسيرة الذاتية ككل. لذلك، ننصح دائماً بالنظر إلى التطور الوظيفي بطريقة شاملة مع مراعاة الراتب والمزايا والثقافة والتقدم والفريق وما إذا كان ذلك يتماشى مع أهدافك المهنية وليس فقط المالية".
وأضافت أنه ينبغي لأصحاب العمل تقديم المزيد من المزايا مثل دفع نفقات التعليم لمساعدة الموظفين على مواجهة التكاليف والتحديات المتزايدة.
تقول مؤسسة جيني للتوظيف: "يجب على أصحاب العمل أن يخاطبوا موظفيهم وأن يسألوهم عما يحتاجون إليه، وعليهم تنفيذ سياسات جديدة للتخفيف من بعض تلك التكاليف. يمكن أن يشمل ذلك الحوافز والمكافآت النقدية والرحلات الجوية الإضافية والمزايا العائلية أو حتى الأنشطة المتعلقة بالصحة. في نهاية المطاف، فإن خسارة الموظفين الجيدين أكثر تكلفة وقد تكون هناك أمور بسيطة مطلوبة للاحتفاظ بهم".