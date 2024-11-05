الشركات الإماراتية..زيادة في التوظيف خلال الأشهر المقبلة
من المتوقع أن ينتعش التوظيف في دولة الإمارات العام المقبل بسبب نمو الأعمال بالإضافة إلى المزيد من الوضوح بعد الانتخابات في الولايات المتحدة والهند.
وبحسب دليل الرواتب لعام 2025 الذي أصدرته شركة "روبرت هاف"، يتوقع أكثر من ثلاثة من كل خمسة من قادة الأعمال في دولة الإمارات - أو 63% - زيادة إجمالي عدد موظفيهم في الأشهر الـ12 المقبلة، مع موافقة نصفهم على أنهم بحاجة إلى توظيف المزيد من الأشخاص بسبب النمو.
بعد عام من الانتخابات في العديد من البلدان التي شهدت تباطؤ العديد من أصحاب العمل في التوظيف، يتوقع روبرت هاف بداية نشطة لعام 2025. وذكر التقرير الذي صدر يوم الثلاثاء: "يقول ثلث قادة الأعمال إنهم كانوا ينتظرون التوظيف حتى معرفة النتائج، في حين تنتظر نسبة مماثلة - 32 في المائة - استقرار أسعار الفائدة أو انخفاضها قبل اتخاذ قرارات التوظيف".
ويعتبر هذا العام عام الانتخابات حيث أجرت العديد من الدول الكبرى بما فيها الولايات المتحدة والهند انتخابات، مما دفع العديد من الشركات الكبرى إلى تعليق خطط التوسع والتوظيف للحصول على صورة أوضح للفائزين.
ويشعر ما يقرب من 7 من أصل 10 من قادة الأعمال - أو 67 في المائة - بالثقة في آفاق نمو مؤسساتهم في عام 2025.
وبينما يجد أصحاب العمل أن عملية التوظيف أصبحت أسهل الآن مقارنة بما كانت عليه قبل 12 شهراً، قال روبرت هاف إن العديد من المرشحين المتاحين انتقلوا مؤخراً إلى الإمارات ا ويفتقرون إلى الخبرة في السوق، لذا فمن المهم أيضاً للشركات الاحتفاظ بالمواهب الموجودة بالفعل في الشركة.
ومع ذلك، يقول ما يقرب من نصف قادة الأعمال - أو 47 في المائة - إنه على الرغم من أنه من الأسهل العثور على العمال، فإنه ليس من السهل العثور على المرشحين ذوي المهارات المناسبة، وفقًا لدليل الرواتب لعام 2025 لشركة استشارات التوظيف روبرت هاف.
الأغلبية تبحث عن وظائف جديدة في عام 2025
وكشفت دراسة روبرت هاف أن ثلثي المشاركين - 65 في المائة - سيبحثون عن وظيفة جديدة قبل نهاية عام 2025، حيث أشار 30 في المائة منهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة كمحرك رئيسي لانتقالهم.
ومع استمرار ارتفاع معدلات التضخم في الإمارات ، يتفق ثلث الموظفين ــ 34% ــ على أنهم يحتاجون إلى راتب أعلى للوفاء بالتزاماتهم. ويؤدي انخفاض الرواتب والزيادة المفرطة في المواهب الوافدة إلى تقويض نمو الرواتب، حيث يتفق ثلاثة أرباع الموظفين ــ 75% ــ على أن التفاوض على زيادة في الراتب أصبح أكثر صعوبة مقارنة بما كان عليه الحال قبل 12 شهراً.
وقال التقرير "إذا تحول السوق، فإن هؤلاء الموظفين سيكونون من بين أول من يغادرون السفينة، مما يترك أصحاب العمل بدون المواهب التي يحتاجون إليها".
وقال "جاريث المتوري"، مدير منطقة الشرق الأوسط في روبرت هاف، إنه على الرغم من أن تدفق المغتربين جعل من الأسهل والأرخص بالنسبة للشركات توظيف الموظفين، إلا أن القادة يجب أن يكونوا على دراية بالتأثير الذي قد يحدثه ذلك على موظفيهم الحاليين.
وأضاف أن "العديد من الموظفين يشعرون بالعجز عن تأمين زيادات في الأجور سواء في وظائفهم الحالية أو الجديدة، وهو ما يؤثر على رضاهم الوظيفي وإنتاجيتهم. وإذا لم يتخذ أصحاب العمل خطوات لرعاية أفضل مواهبهم، فسوف ينتقلون إلى وظائف أخرى بمجرد تحول السوق".
وأضاف المتوري: "يتعين على أصحاب العمل أن يتذكروا أيضًا أنه على الرغم من وجود سوق فضفاض للغاية للمواهب الوافدة الجديدة، إلا أنهم قد يواجهون صعوبة في العثور على موظفين يتمتعون بمجموعات المهارات المناسبة، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى متحدثين باللغة العربية أو خبرة سابقة في الإمارات العربية المتحدة. قد تنخفض الرواتب الأولية قليلاً في بعض الحالات، ولكن لجذب أولئك الذين يعيشون ويعملون بالفعل في الدولة، يجب أن تكون مكونة المكافآت في عروض العمل تنافسية".