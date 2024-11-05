الشركات الإماراتية..زيادة في التوظيف خلال الأشهر المقبلة

وأضاف المتوري: "يتعين على أصحاب العمل أن يتذكروا أيضًا أنه على الرغم من وجود سوق فضفاض للغاية للمواهب الوافدة الجديدة، إلا أنهم قد يواجهون صعوبة في العثور على موظفين يتمتعون بمجموعات المهارات المناسبة، خاصة إذا كانوا بحاجة إلى متحدثين باللغة العربية أو خبرة سابقة في الإمارات العربية المتحدة. قد تنخفض الرواتب الأولية قليلاً في بعض الحالات، ولكن لجذب أولئك الذين يعيشون ويعملون بالفعل في الدولة، يجب أن تكون مكونة المكافآت في عروض العمل تنافسية".