الشرطة الهندية تنقذ مقيما اختطف في ولاية كيرالا

أفادت تقارير صحفية من صحيفة «ماليالا مانوراما» يوم الجمعة بأن مقيمًا في دبي قد اُختطف في ولاية كيرالا بالهند على يد عصابة مكونة من ثمانية أفراد، وتم إنقاذ المختطف بعد تدخل سريع من الشرطة.
تم التعرف على الضحية باسم راهيس، وهو من سكان واياناد في الثلاثينيات من عمره، وتم اختطافه في كوزيكود ولكن تم إطلاق سراحه بعد عملية سريعة للشرطة أدت أيضًا إلى اعتقال المشتبه بهم.
وذكرت الصحيفة الناطقة باللغة المالايالامية أن العصابة احتجزت راهيش كرهينة، لكن جهود الشرطة أدت إلى إنقاذه بسلام.
هذه هي ثاني حالة اختطاف من الهند خلال الأسابيع الأخيرة تستهدف وافدين مقيمين في الإمارات. في وقت سابق، اختُطف نائب الرئيس شامير ميدون، وهو رجل أعمال مقيم في الإمارات وشريك في ملكية سلسلة صيدليات في دبي، أثناء زيارة عائلية في مالابورام في 12 أغسطس/آب.
وتم إنقاذ ميدون بعد أيام من تحديد السلطات لموقعه على بعد مئات الكيلومترات في كولام.