الشرطة الهندية تنقذ مقيما اختطف في ولاية كيرالا

هذه هي ثاني حالة اختطاف من الهند خلال الأسابيع الأخيرة تستهدف وافدين مقيمين في الإمارات. في وقت سابق، اختُطف نائب الرئيس شامير ميدون، وهو رجل أعمال مقيم في الإمارات وشريك في ملكية سلسلة صيدليات في دبي، أثناء زيارة عائلية في مالابورام في 12 أغسطس/آب.