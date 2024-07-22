الشتاء والصيف رحلة واحدة في شارع المطر بالشارقة

تمت زراعة أكثر من 300 شجرة في الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية لخلق جو أكثر برودة.

كما فكر المطورون في استخدام مراوح الرذاذ التي تقوم برش الماء، مما يخلق تأثيراً منعشاً. ومع ذلك، أعرب الطنيجي عن قلقه من أن ذلك قد يجعل الجو رطباً وغير مريح للزوار.

ثم بدأوا بالنقاش حول إمكانية هطول أمطار صناعية لأنّ الأمطار عادة ما "تبرد الجو".