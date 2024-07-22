الشتاء والصيف رحلة واحدة في شارع المطر بالشارقة
أصبح "شارع المطر" في الشارقة في "زوايا ووك" حديث المدينة، وهو على وشك أن يصبح أفضل. لقد تعهد العقل المدبر وراء هذا المكان السياحي في المدينة باستخدام أجهزة خاصة لجعل هطول الأمطار الغزيرة كل ساعة أكثر برودة. وفي حديثه مع صحيفة خليج تايمز، قال عبيد الطنيجي أنه وفريقه لاحظوا أنّ المياه المستخدمة في هطول الأمطار الاصطناعية كانت دافئة.
وقال الإماراتي عبيد الطنيجي: "سنجعل الأمطار أكثر برودة لخفض درجات حرارة المياه أكثر مما يسمح للناس بالاستمتاع بها أكثر". وأضاف أنّ المياه المستخدمة في الأمطار الاصطناعية "نظيفة ومعقمة".
وانتشر ممشى "زوايا ووك" المزين بأشجار النخيل في الشارقة، بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن قدم عروض الأمطار الاصطناعية المجانية لجميع الزوار هذا الصيف. وهذا يعني أنه في هذه الحرارة الشديدة، يمكنك إحضار مظلتك (أو لا) والتنزه دون أن تتصبب عرقاً.
تتميز العروض بمؤثرات صوتية تشبه الرعد لخلق تجربة واقعية للزوار، ويستمر كل عرض لهطول الأمطار حوالي خمس دقائق. وتقام العروض كل ساعة من الساعة 9 صباحاً حتى 12 ظهراً، ثم من 5 مساءً إلى 11 مساءً.
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وأصبحت وجهة التسوق هذه مكاناً شهيراً للاستراحة للمقيمين ليس فقط من أجل العروض المطرية المجانية ولكن أيضاً من أجل مجموعة متنوعة من المحلات والمتاجر والمطاعم والمقاهي. كما يضم المجمع المفتوح ممشى خارجي وبحيرة صناعية وجسر يربط بين طرفي المبنى.
كيف جاءت فكرة عروض المطر
ولاحظ الطنيجي وغيره من المطورين أنّ إقبال الزوار كان منخفضاً دائماً خلال أشهر الصيف. وقال: "بدأنا في التفكير حول ما يمكننا القيام به لجذب الزوار حتى خلال فصل الصيف، وكانت الخطوة الأولى هي زراعة الأشجار التي توفر الظل وتخفف الحرارة".
تمت زراعة أكثر من 300 شجرة في الموقع خلال الأشهر القليلة الماضية لخلق جو أكثر برودة.
كما فكر المطورون في استخدام مراوح الرذاذ التي تقوم برش الماء، مما يخلق تأثيراً منعشاً. ومع ذلك، أعرب الطنيجي عن قلقه من أن ذلك قد يجعل الجو رطباً وغير مريح للزوار.
ثم بدأوا بالنقاش حول إمكانية هطول أمطار صناعية لأنّ الأمطار عادة ما "تبرد الجو".
وبمجرد الانتهاء من الفكرة، قرروا عدم الاستعانة بشركات متخصصة لتنفيذها. وبدلاً من ذلك، قام فريق المهندسين بتنفيذ الخطة بطريقة "تتناسب مع متطلبات المكان".
مع ذروة موسم الصيف في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية في الدولة، مما دفع معظم المنشآت إلى تحويل أنشطتها إلى الداخل. ولحسن الحظ، فإن بعض الوجهات الخارجية مثل "زوايا ووك" تساعد الزوار على الاستمتاع بالشمس دون أن يشعروا بالحرارة الشديدة.