الشتاء في الإمارات: وقت الأنشطة الخارجية والراحة النفسية

وتضيف أن هذا ليس هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، حيث "يعتبر فصل الشتاء في الإمارات العربية المتحدة من الأوقات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر بسبب الانخفاض اللطيف في درجات الحرارة. فبعد شهور من الحرارة والرطوبة الشديدة، يستمتع السكان أخيرًا بطقس أكثر برودة يسمح لهم بالاستمتاع بالأنشطة الخارجية بشكل مريح، مما يجعله مثاليًا للأحداث والنزهات والشواء والتخييم في الصحراء والرياضات المائية. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الإمارات العربية المتحدة في فصل الشتاء العديد من الأسواق والمهرجانات والفعاليات الخارجية، مما يزيد من الأجواء النابضة بالحياة".