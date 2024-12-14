الشتاء في الإمارات: وقت الأنشطة الخارجية والراحة النفسية
في حين أن نصف الكرة الغربي غالباً ما يشهد ارتفاعاً في الاضطرابات العاطفية الموسمية خلال أشهر الشتاء بسبب انخفاض أشعة الشمس والطقس البارد، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد نمطاً متناقضاً.
في الإمارات العربية المتحدة، يعتبر فصل الشتاء وقتًا للنشاط المتزايد حيث توفر درجات الحرارة المنخفضة راحة ترحيبية من حرارة الصيف الشديدة. ويستغل السكان والزوار الطقس اللطيف للمشاركة في الأنشطة الخارجية والتجمعات الاجتماعية والمناسبات.
قالت "ريشا إيرهايم"، مستشارة الصحة العقلية في مركز وايز مايند في دبي، لصحيفة خليج تايمز : "أشعة الشمس ضرورية لتنظيم الإيقاع اليومي - ساعتنا الداخلية التي تحكم النوم والمزاج ومستويات الطاقة. يؤدي نقص ضوء الشمس إلى تعطيل هذا الإيقاع، مما يؤدي إلى اختلال التوازن في المزاج والطاقة في الغرب".
وتضيف أن هذا ليس هو الحال في الإمارات العربية المتحدة، حيث "يعتبر فصل الشتاء في الإمارات العربية المتحدة من الأوقات التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر بسبب الانخفاض اللطيف في درجات الحرارة. فبعد شهور من الحرارة والرطوبة الشديدة، يستمتع السكان أخيرًا بطقس أكثر برودة يسمح لهم بالاستمتاع بالأنشطة الخارجية بشكل مريح، مما يجعله مثاليًا للأحداث والنزهات والشواء والتخييم في الصحراء والرياضات المائية. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الإمارات العربية المتحدة في فصل الشتاء العديد من الأسواق والمهرجانات والفعاليات الخارجية، مما يزيد من الأجواء النابضة بالحياة".
وأوضحت إيرهايم أن الطقس البارد يرتبط بتحسن الحالة المزاجية وانخفاض مستويات التوتر. وخلال فصل الصيف، تكون تفاعلاتنا الاجتماعية وأنشطتنا الخارجية محدودة، مما قد يساهم في الشعور بالخمول أو الانفعال. ويوفر فصل الشتاء في الإمارات العربية المتحدة تغييرًا منعشًا، ويعزز الوضوح العقلي والإبداع والدافعية.
"تساعد درجات الحرارة المنخفضة على ممارسة الأنشطة البدنية مثل الركض وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة أو حتى المشي في الهواء الطلق. وهذا يساعد السكان على الحفاظ على مستويات لياقتهم البدنية وصحتهم البدنية بشكل عام."
وبعيدًا عن ذلك، فإن الهواء النقي والطقس الهادئ يمكن أن يشجعا على اليقظة والاسترخاء، مما يزيد من شعور المرء بالامتنان للبيئة. كما أن الليالي الباردة تساعد على النوم بشكل أفضل، مما يجدد شباب الجسم والعقل، مما يجعل الناس يشعرون بمزيد من النشاط واليقظة أثناء النهار.
ويستمتع مير مرتضى خورشيد، المقيم في الإمارات العربية المتحدة والشريك المؤسس في وكالة الاتصالات التسويقية Duke+mir، بفصل الشتاء بشكل خاص لأنه يسمح للناس بالاسترخاء والتخلص من روتينهم اليومي. وقال: "أحب فصل الشتاء في الإمارات العربية المتحدة لأنه يساعدني على التباطؤ والاستمتاع بالهواء الطلق والاستفادة القصوى من الطقس اللطيف".
وأضاف أن عطلات نهاية الأسبوع في الشتاء، على عكس الصيف، مليئة بالأنشطة الممتعة. ومن بين الأنشطة المفضلة لديه خلال فصل الشتاء اللقاء بالأصدقاء لتناول القهوة في الهواء الطلق، أو الشواء في الصحراء، أو القيادة إلى أماكن أكثر هدوءًا مثل حتا.
من ناحية أخرى، تتعامل أغلب دول الغرب مع سيناريو مختلف تمامًا خلال فصل الشتاء. ووفقًا للدكتور إيرهايم، يمكن أن يؤثر الشتاء على الحالة المزاجية بسبب قِصَر ساعات النهار، مما يقلل من التعرض لأشعة الشمس. ويؤثر هذا على إنتاج الدماغ للسيروتونين ويعطل الإيقاعات اليومية، مما يساهم في الشعور بالحزن أو الخمول.
وأضافت أن "انخفاض مستوى ضوء الشمس وانخفاض درجات الحرارة يؤديان غالبًا إلى انخفاض مستويات الطاقة حيث يحافظ الجسم على الطاقة. والسيروتونين هو ناقل عصبي مرتبط بتنظيم الحالة المزاجية، ويرتبط انخفاض مستوياته بأعراض الاكتئاب والتعب. كما يؤثر نقص ضوء الشمس على إنتاج الميلاتونين، وهو هرمون ينظم النوم. ويمكن أن تؤدي مستويات الميلاتونين المرتفعة خلال الأشهر الأكثر ظلامًا إلى شعور الناس بالتعب وقلة النشاط".
وأضافت إيرهايم أن الناس يميلون إلى المعاناة من الاضطراب العاطفي الموسمي خلال فصل الشتاء. ومع ذلك، قال الدكتور إيرهايم إن الاضطراب العاطفي الموسمي أقل شيوعًا في الإمارات العربية المتحدة. ويرجع ذلك إلى توافر ضوء الشمس بكثرة على مدار العام.
وقال الدكتور جوزيف يوسف، أخصائي الطب الباطني في مستشفى ميدكير رويال التخصصي: "يميل سكان الإمارات العربية المتحدة إلى المعاناة من الاضطراب العاطفي الموسمي في الصيف بسبب الحرارة الشديدة، والحد من الأنشطة الخارجية، وزيادة العزلة. يمكن أن يؤثر نقص الضوء الطبيعي في الداخل على الحالة المزاجية والطاقة مثل الاضطراب العاطفي الموسمي في الشتاء". وأضاف أيضًا أن الاضطراب العاطفي الموسمي غالبًا ما يتم علاجه بالعلاج بالضوء.
وأضافت الدكتورة إيرهايم أن خيارات العلاج للاضطراب العاطفي الموسمي تشمل العلاج بالضوء، والنشاط البدني المنتظم، والحفاظ على جدول نوم ثابت، وقضاء الوقت في الهواء الطلق خلال ساعات النهار، وفي بعض الحالات، الاستشارة أو تناول الأدوية المضادة للاكتئاب.
ويشاركنا الدكتور إيرهايم بخمس طرق للبقاء نشيطًا خلال فصل الشتاء:
عرض نفسك للضوء الطبيعي من خلال قضاء بعض الوقت في الهواء الطلق أثناء النهار.
مارس الرياضة بانتظام لتعزيز مستويات الإندورفين والطاقة.
حافظ على نظام غذائي صحي غني بالفيتامينات والعناصر الغذائية.
إنشاء روتين نوم ثابت.
ابق على تواصل اجتماعيًا لتحسين الحالة المزاجية والدافعية.