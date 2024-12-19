الشتاء في الإمارات: النساء وكبار السن أكثر عرضة لالتهابات المسالك البولية

قال الدكتور مجاهد الحمامي، استشاري أمراض النساء والتوليد والمدير الطبي لعيادة أمان للعافية في دبي: "في الإمارات العربية المتحدة، تمثل التهابات المسالك البولية واحدة من أكثر أنواع العدوى البكتيرية انتشارًا، حيث تؤثر على شريحة كبيرة من السكان كل عام. قد تكون النساء في هذه المنطقة معرضات بشكل خاص لالتهابات المسالك البولية بسبب الظروف المناخية المحددة، على الرغم من أن الدراسات المحلية من شأنها أن توفر فهمًا أكثر وضوحًا للوضع. تحدث هذه الالتهابات بشكل أساسي بسبب البكتيريا، حيث تعد الإشريكية القولونية (E. coli) السبب الأكثر شيوعًا".