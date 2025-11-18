الشباب يهربون من "أحكام" المعلمين إلى ChatGPT لطلب الدعم الأكاديمي

كشفت دراسة جديدة عُرضت في منتدى دبي للمستقبل 2025 عن تحول لافت في سلوك الطلاب، حيث أصبح الخوف من الحكم سبباً رئيسياً لتوجه العديد من الشباب نحو أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، للحصول على المساعدة الأكاديمية، مفضلين إياها على طلب الدعم من معلميهم.
وقد سلطت بياتريس ويلسون، زميلة "يونيسف لمبادرة استشراف الشباب" من غانا، الضوء على هذا الاتجاه خلال جلسة "النمو في المستقبل: حوار مع زميل من مبادرة استشراف الشباب"، مشيرة إلى أن الطلاب يجدون راحة أكبر في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تجارب سابقة حيث قد يواجهون ردود فعل من بعض المعلمين تجعلهم يترددون في طرح الأسئلة، مثل العبارة "اطرح أسئلة أفضل"، ما يحد من دافعهم للمشاركة.
مطالبات باعتماد الذكاء الاصطناعي كمحور للتعلم
أكدت ويلسون أن الشباب لا يرون في الذكاء الاصطناعي أداة للغش، بل يعتبرونه امتداداً طبيعياً لطريقتهم في التعلم. وأعربت عن تساؤل الطلاب عن سبب معاقبتهم، بتخفيض درجاتهم، لاستخدامهم هذه الأدوات، داعية إلى تعاون أفضل بين الطلاب والمعلمين وإلى ضرورة قبول الذكاء الاصطناعي كجزء من البيئة التعليمية.
الثقة والفضول وصحة المستقبل
تطرقت جلسات المنتدى الأخرى إلى تحديات ومفاهيم المستقبل في قطاعات مختلفة:
الثقة والجاهزية الحكومية: شدد الدكتور هزاع النعيمي، مساعد الأمين العام لقطاع التميز والخدمات الحكومية في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، على أن أي خدمة رقمية جديدة أو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يجب أن تكون مفهومة وموثوقة ومتاحة لكافة أفراد المجتمع لضمان جاهزية المستقبل.
قوة الفضول البشري: تناول ريتشارد ويز، رئيس "نادي المستكشفين"، دور الفضول كمحرك للتقدم البشري، معبراً عن تفاؤله الدائم بقدرة الإنسانية على تجاوز التحديات المستقبلية.
دروس من الماضي: طرح الدكتور آرون مانيام، من جامعة أكسفورد، تساؤلاً جوهرياً حول ما إذا كانت المجتمعات قد استوعبت بالفعل الدروس المستخلصة من الأزمات العالمية الأخيرة، مثل جائحة كوفيد-19، فيما يتعلق بالممارسات الصحية الآمنة.
ابتكارات غير مرئية وتحديات بيئية
التكنولوجيا الخفية في الرعاية الصحية: ناقش المشاركون في جلسة "الأجهزة القابلة للارتداء التي لا نرتديها" التطور نحو نهاية الأجهزة القابلة للارتداء التقليدية، حيث أشار رومان أكسلرود، مؤسس XPANCEO، إلى أن هذه الأجهزة ستصبح بيئة طبيعية تعيش فيها خوارزميات الذكاء الاصطناعي داخلنا.
الأزمة البيئية وندرة المياه: حذر أندرو غاردنر، من "جمعية الإمارات للطبيعة-الصندوق العالمي للطبيعة"، من أن "الحياة التوسعية" للبشر تزيد من مشاكل مثل التلوث البلاستيكي. كما لفت محمد شلباية، النائب الأول للرئيس والمدير التنفيذي لقطاع المشروبات في بيبسيكو الشرق الأوسط وأفريقيا، الانتباه إلى ندرة المياه، مؤكداً أنها حقيقة تؤثر على حياة الملايين، حيث لا يزال حوالي ملياري شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة.
اختُتمت الفترة الصباحية بمناقشة حول مستقبل الملكية الفكرية ومدى مرونة الأنظمة العالمية الحالية لدعم الابتكار والتحولات الكبرى في السنوات القادمة.