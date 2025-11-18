الشباب يهربون من "أحكام" المعلمين إلى ChatGPT لطلب الدعم الأكاديمي

وقد سلطت بياتريس ويلسون، زميلة "يونيسف لمبادرة استشراف الشباب" من غانا، الضوء على هذا الاتجاه خلال جلسة "النمو في المستقبل: حوار مع زميل من مبادرة استشراف الشباب"، مشيرة إلى أن الطلاب يجدون راحة أكبر في التفاعل مع الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تجارب سابقة حيث قد يواجهون ردود فعل من بعض المعلمين تجعلهم يترددون في طرح الأسئلة، مثل العبارة "اطرح أسئلة أفضل"، ما يحد من دافعهم للمشاركة.