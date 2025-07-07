الشارقة: 99.7% من السكان يشعرون بالأمان وثقة قياسية بالشرطة

سجلت الشارقة معدل رضا مرتفع عن السلامة العامة، حيث أفاد السكان أنهم يشعرون بالأمان بنسبة 99.7% في عام 2024، وفقًا لشرطة الشارقة.

تأتي هذه البيانات من استطلاع أجرته دائرة الإحصاء وتنمية المجتمع، والذي كشف أيضًا عن مستويات ثقة عالية في أجهزة إنفاذ القانون. يشعر السكان بثقة تبلغ حوالي 97% في الشرطة للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الإمارة.

وكشف الاستطلاع أن مشاعر الأمان كانت مرتفعة باستمرار في مختلف السيناريوهات:

99.7 بالمائة خلال النهار

99.3 في المائة في المنزل وفي الأماكن العامة في الليل

98.6 بالمائة عند المشي بمفرده في الليل

98.9 بالمائة أثناء القيادة أو استخدام وسائل النقل العام

96.7 في المائة يثقون في أقسام الشرطة

وأرجعت شرطة الشارقة هذه النتائج إلى قيادة الإمارة وجهودها المتواصلة لتعزيز جاهزية الشرطة وتحسين الأداء والتفاعل مع المجتمع.

وأكد اللواء عبدالله مبارك بن عامر القائد العام لشرطة الشارقة أن الدعم القوي من قيادة الإمارة لعب دوراً محورياً في بناء ثقة الجمهور وضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة.