الشارقة: 400 مليون درهم للمرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار
اعتمد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة في اجتماعه الأسبوعي تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، بتكلفة تقديرية تصل إلى 400 مليون درهم.
ويشمل ذلك توسعة الخط الرئيسي بطول 4.9 كيلومتر وعمق 20 متراً، ويأتي التنفيذ تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي.
كما أصدر المجلس خلال الاجتماع قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري، يتضمن مجموعة من المواد القانونية لكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع العقارية، أبرزها إنشاء حساب ضمان بنكي يحمي حقوق كافة الأطراف في العلاقة العقارية، وسيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من مايو 2025.