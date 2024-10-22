الشارقة: 400 مليون درهم للمرحلة الأولى من مشروع تصريف مياه الأمطار

كما أصدر المجلس خلال الاجتماع قراراً بشأن تنظيم مشاريع التطوير العقاري، يتضمن مجموعة من المواد القانونية لكافة الجوانب المتعلقة بالمشاريع العقارية، أبرزها إنشاء حساب ضمان بنكي يحمي حقوق كافة الأطراف في العلاقة العقارية، وسيبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من الأول من مايو 2025.