الشارقة ودبي تتصدران قائمة المدن الأقل نوماً في 2024
احتلت إماراتان مرتبة بين المدن الست الأولى التي تتمتع بأقل قدر من النوم بشكل عام في عام 2024، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة الأجهزة الذكية القابلة للارتداء.
وقد أصدرت شركة"ووب" Whoop للأجهزة القابلة للارتداء، والتي لديها ملايين العملاء في أكثر من 60 دولة، هذه الأرقام. وعلى الرغم من ضعف أداء النوم، إلا أن هناك مقياساً واحداً أظهر أن سكان الإمارات العربية المتحدة سجلوا درجات عالية في "نوم حركة العين السريعة" أو النوم المريح.
وقال "ستيفان مولر"، مدير التسويق في Whoop، دول مجلس التعاون الخليجي: "تحتل الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة عالمياً في أدنى أداء للنوم، بمتوسط درجة %74 . وتتصدر الشارقة وجدة ودبي القائمة العالمية لأدنى أداء للنوم. وعلى الرغم من ذلك، تتميز الإمارات العربية المتحدة بحصولها على أعلى نسبة نوم حركة العين السريعة أو النوم المريح، بنسبة 22 في المائة، لتحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الهند بنسبة %22.1 ".
وقال إن نوم حركة العين السريعة ترتبط عادة بالراحة العميقة والتعافي. وأضاف: "في حين أن أداء النوم الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة قد يكون منخفضاً على مستوى العالم، إلا أن درجة نوم حركة العين السريعة المرتفعة نسبياً تشير إلى أنه عندما ينام أفراد المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، فإنهم يقضون قدراً كبيراً من الوقت في النوم التصالحي". "لا يزال هذا يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الوضوح العقلي والتعافي، على الرغم من فترات النوم الأقصر أو الأقل تكراراً".
ثقافة الليل المتأخر
كما وجدت البيانات أن ثقافة السهر في المنطقة ساهمت بشكل كبير في تقصير مدة النوم. وقال ستيفان: "تحتل مدن مثل جدة والرياض والشارقة، التي لديها أوقات نوم متأخرة - جدة في الساعة 2:31 صباحاً والرياض في الساعة 2:26 صباحاً والشارقة في الساعة 1:58 صباحاً - مرتبة بين المدن الست الأولى عالمياً من حيث أقل ساعات النوم". "كما أن لديها أدنى درجات أداء النوم المتوسطة مع تصدر الشارقة المؤشرات العالمية بنسبة %72.9 ".
وبحسب ماتيو فرانشيسكيتي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "إيت سليب"، فإن السهر لساعات متأخرة من الليل يعطل الإيقاعات اليومية الطبيعية ويعرقل التعافي. وقال: "يبدو أن هذا الخلل مرتبط بارتفاع مستويات التوتر، مما يشير إلى حلقة ضارة تعرض الصحة العقلية والجسدية للخطر، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة".
وأضاف أن البيانات تشير إلى أن الوقت قد حان لإجراء تغييرات. وقال: "البيانات لا قيمة لها إلا إذا عملنا عليها. يمكن للتغييرات الصغيرة في بيئة النوم أن تحدث فرقاً كبيراً في جودة النوم والصحة العامة. في المنطقة، تلعب درجة الحرارة دوراً حاسماً في تحقيق النوم المريح، ولكن %36 من سكان الإمارات العربية المتحدة يعتبرونها عاملاً رئيسياً يعطل راحتهم. سيتم تحديد مستقبل النوم من خلال التقنيات الشخصية القائمة على البيانات والتي تعمل على تحسين الراحة والتعافي، والمصممة خصيصاً لأنماط النوم الفريدة لكل فرد والعوامل البيئية ".
تأثير
ومع ذلك، حذر الأطباء من أن قلة النوم قد تؤثر على الصحة. وقالت الدكتورة جولسانا أوغسطين، أخصائية أمراض الرئة في مستشفى أستر الشارقة: "بمرور الوقت، يمكن أن يؤثر قلة النوم على الجهاز المناعي، مما يجعل الأفراد أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. يلعب النوم أيضاً دوراً حاسماً في تنظيم التوتر وصحة القلب والأوعية الدموية والوظائف الأيضية. إن إعطاء الأولوية لنوم صحي أفضل - مثل الحد من وقت الشاشة قبل النوم والحفاظ على جدول نوم ثابت - يساعد الأفراد على الحفاظ على الصحة والعافية المثلى".
وقالت إن بعض العوامل التي تؤثر على النوم تتعلق بأسلوب الحياة الحديث. وأضافت: "تشمل العوامل المساهمة ساعات العمل الطويلة، وزيادة وقت التعرض للشاشة، والميل إلى الانخراط في أنشطة في وقت متأخر من الليل. إن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم هو اتجاه واسع النطاق يؤخر بداية النوم، مما يؤثر على جودة النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعوامل البيئية مثل المستويات العالية من النشاط الحضري أن تلعب دوراً أيضاً".