الشارقة ودبي تتصدران قائمة المدن الأقل نوماً في 2024

وقال إن نوم حركة العين السريعة ترتبط عادة بالراحة العميقة والتعافي. وأضاف: "في حين أن أداء النوم الإجمالي في الإمارات العربية المتحدة قد يكون منخفضاً على مستوى العالم، إلا أن درجة نوم حركة العين السريعة المرتفعة نسبياً تشير إلى أنه عندما ينام أفراد المجتمع في الإمارات العربية المتحدة، فإنهم يقضون قدراً كبيراً من الوقت في النوم التصالحي". "لا يزال هذا يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية على الوضوح العقلي والتعافي، على الرغم من فترات النوم الأقصر أو الأقل تكراراً".