الشارقة: هندي يضحي بشهر عسله لرفع الوعي بمرض السرطان
يأمل نهاد نصير الدين، الذي فقد صديق طفولته بسبب السرطان، أن يمشي مسافة 100 كيلومتر في 24 ساعة لرفع مستوى الوعي بهذا المرض. وكان الوافد الهندي من بين العديد من المقيمين في الإمارات العربية المتحدة الذين شاركوا في سباق المشي من أجل الحياة الذي استمر 24 ساعة والذي انطلق في الجامعة الأمريكية في الشارقة يوم السبت.
وكان نهاد قد قطع مسافة 87 كيلومتراً مشياً خلال الحدث العام الماضي، وهذه المرة قطع شهر العسل ليضمن وصوله إلى الشارقة للمشاركة في الحدث. وخلال الحدث الذي يستمر 24 ساعة، يمشي المشاركون حول المضمار لأطول فترة ممكنة.
"لقد تم تحديد موعد زفافي في اللحظة الأخيرة في يناير/كانون الثاني، وسافرت إلى الهند لحضوره"، كما قال. "لقد ذهبت في رحلة شهر عسل أقصر من المتفق عليه لأنني أردت التأكد من وصولي في الوقت المناسب لهذا الحدث. لم أتمكن من الاستعداد كما ينبغي بسبب الازدحام الشديد في حفل الزفاف، لكنني عازم على بذل قصارى جهدي".
ويرى نهاد أن هذا التتابع أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى. ويقول: "في العام الماضي أو نحو ذلك، سمعت عن زملاء أو أصدقاء فقدوا أحباءهم الذين كانوا يتمتعون بصحة جيدة فجأة بسبب السرطان. لقد أصبح السرطان منتشرا على نطاق واسع، وآمل أن تشجع مثل هذه البرامج التوعوية المزيد من الناس على تولي مسؤولية صحتهم وإجراء الفحوصات الدورية".
وانطلقت فعاليات اليوم السبت بمسيرة حاشدة حضرها عدد من الشخصيات البارزة من بينهم الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي نائب رئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة.
وتم تنظيم النسخة الرابعة من السباق من قبل جمعية أصدقاء مرضى السرطان (FOCP)، وهو أكبر سباق للتوعية بالسرطان وجمع التبرعات في المنطقة، حيث جمع الناجين ومقدمي الرعاية والمؤيدين لجمع الأموال المنقذة للحياة وتحسين الوعي بالسرطان.
"دينا ماريا"، وهي مقيمة أخرى تتجول حول المضمار، هي إحدى الناجيات من مرض السرطان وتعمل بجد لرفع الوعي بين الآخرين حول أهمية الاعتناء بأنفسهم. عندما انتقلت لأول مرة من مسقط رأسها في هولندا إلى الإمارات العربية المتحدة، انغمست في العمل وأهملت صحتها.
وقالت لصحيفة خليج تايمز على هامش التتابع: "عندما انتقلت إلى هنا، لم أكن أشرب الماء لأنني كنت في اجتماعات طوال اليوم ولم أكن أرغب في الذهاب إلى الحمام أثناء ذلك".
"كنت أغادر المنزل مبكرًا، وأعود متأخرًا بسبب حركة المرور. وكنت أقضي عطلات نهاية الأسبوع في غسل الملابس والطهي لنفسي ولابني، لذا توقفت عن ممارسة الرياضة أيضًا. أعتقد أن هذه كانت بعض الأسباب التي ساهمت في إصابتي بالسرطان. أريد أن أزيد الوعي وأخبر الآخرين بعدم ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها".
تم تنظيم جولات موضوعية طوال الحدث. حيث أتاحت الجولة المريحة للمشاركين فرصة للتواصل وتعزيز الصداقات الجديدة، بينما أضاءت الجولة المضيئة المضمار بالعصي المضيئة والأساور والإكسسوارات.
وقال راشد الأميري، رئيس قسم الاتصالات المؤسسية في جمعية أصدقاء مرضى السرطان، إن فكرة الحدث كانت ضمان استمتاع المشاركين. وأضاف: "عادة ما يرتبط السرطان بالموت والكآبة. لكننا نريد أن يكون لدى الناس وعي أكبر وفهم أكبر للمرض بطريقة أكثر متعة وتفاعلاً. نريد أن يكون FLP احتفالاً بالحياة".
وأضاف أن المشي في المضمار بشكل متواصل لمدة 24 ساعة يرمز إلى النضال المتواصل لمرضى السرطان والدعم الثابت من المجتمع.
وفي هذا الحدث، تمكن الزوار أيضًا من كتابة رسائل تشجيعية للناجين. وتم إنشاء قلاع نطاطية ومناطق ترفيهية للأطفال الصغار للاستمتاع. كما أحضرت بعض العائلات خيامًا وحصائر صغيرة أثناء التخييم طوال الليل.