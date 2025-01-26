الشارقة: هندي يضحي بشهر عسله لرفع الوعي بمرض السرطان

"لقد تم تحديد موعد زفافي في اللحظة الأخيرة في يناير/كانون الثاني، وسافرت إلى الهند لحضوره"، كما قال. "لقد ذهبت في رحلة شهر عسل أقصر من المتفق عليه لأنني أردت التأكد من وصولي في الوقت المناسب لهذا الحدث. لم أتمكن من الاستعداد كما ينبغي بسبب الازدحام الشديد في حفل الزفاف، لكنني عازم على بذل قصارى جهدي".